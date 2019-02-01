毒雞湯文引負面影響　咪蒙道歉：公眾號停更2個月　永久關停微博

2月1日上午，內地自媒體紅人咪蒙（本名馬淩）在微博、微信公眾號同時發布道歉信稱，針對團隊在網上引發的負面影響，反省後向大家道歉，今日起該團隊微信公眾號停止更新2個月，而微博則永久關停。

咪蒙團隊發布道歉信。（新浪微博）

兩天前，懷疑是咪蒙團隊旗下的自媒體公司寫的一篇「爆款文章」惹來大量負評，被網民指出有多處破綻和邏輯漏洞，用「同學的死」來做文章也被質疑「販賣社會焦慮」，該文章其後也迅速被微信官方刪除。

但文章作者楊樂多同日發聲明，否認文章是虛構寫作，稱故事背景和核心事件絕對真實，只是為了保護當事人信息在細節上作了模糊化處理。

懷疑是咪蒙團隊旗下的「才華有限青年」微信公眾號一篇名為《一個出身寒門的狀元之死》文章近日在朋友圈走紅，引起巨大爭議，經舉報後已被微信官方刪除。（網上圖片）

此外，事件的另一個核心爭議是楊樂多所屬的「才華有限青年」公司與咪蒙團隊是否相關。儘管楊樂多在聲明中強調和咪蒙公眾號相互獨立，但資料顯示，「才華有限公司」所屬公司的法定代表人為咪蒙本人，而楊樂多本人也曾是咪蒙團隊的實習生。

一時之間，矛頭直指在內地以咪蒙為例的「毒雞湯+營銷型」文字寫手，指責其「公然利用人的善心肆意造假」，是在「販賣社會焦慮」和在做「消極情緒煽動和劣等價值輸出」。

咪蒙本名馬凌，是內地自媒體紅人，目前在微信公眾號擁有千萬粉絲和百萬級閱讀量，她此前曾擔任南方都市報深圳雜誌部的首席編輯。（網上圖片）

目前，咪蒙微博已經完全清空，只剩下最新發布的一封道歉信。作為擁有千萬粉絲和百萬級閱讀量的咪蒙團隊，今次主動選擇關停微博和停更微信，將對其帶來多少商業損失尚未得知，但「斷臂求生」的做法似乎仍未能平息內地網民的怒火，不少人指出「她只是想暫避風頭」、「把微信公號關閉才有誠意」、「錢照樣賺，還放兩月長假，回家過春節」。

而《人民日報》2月1日則評論稱咪蒙的道歉信「避實就虛、避重就輕」，認為該團隊「操縱大眾情緒，尤為可鄙」，希望「自媒體不能搞成精神傳銷」。