【雙關語？】反傳銷標語遭誤讀「傳銷致富」　廣西公安道歉急修改

有標語竟可讀出兩種相反含義？廣西北海公安近日推出的一條直排的反傳銷標語，本意是從右往左讀的「指望傳銷致富，生活沒有出路」，但被指如從左往右讀則可變作「生活沒有出路，指望傳銷致富」，語調變相鼓勵傳銷。警方事後不僅急忙道歉，且已修改標語。

廣西公安的反傳銷標語被認為有「鼓勵傳銷」之嫌，引發網民熱議。（網上圖片）

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一條署名「北海市公安局銀海分局」和「北海市工商局銀海分局」的反傳銷標語近日在內地網絡流傳，由於標語採用豎排版，網民指出從左往右讀就變成「生活沒有出路，指望傳銷致富」，疑似有鼓勵傳銷之意，甚有網民擔心標語會被傳銷組織拿來當做「政府支持傳銷」的證據。

廣西北海公安銀海分局周四（1月31日）發表致歉聲明，稱由於標語採用豎式排版，造成閱讀時產生歧義，對此深表歉意，並已將此宣傳標語版式進行整改，並對轄區其他宣傳內容進行全面檢查，避免出現同類問題。

不過亦有網友認為警方沒有必要道歉，認為依照中國傳統，豎排字都是從右往左讀。更有網民認為，從左往右讀不過是在描寫加入傳銷的背景，兩種讀法都說得通，可謂絕佳的雙關語。

值得注意的是，廣西北海一向被認為是全國傳銷窩點最多的地區之一，亦是國家市監總局11個傳銷重點整治城市之一，更被坊間稱為「南派傳銷」的根據地。當地更有傳言指政府一度默許傳銷活動，2018年5月，當地一次針對傳銷組織的偵查收網行動中就查處了為傳銷者通風報信的輔警人員。

（微博）