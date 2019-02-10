長年亂發脾氣　男子大年初三再數落妻子　岳父前來理論遭打爆鼻

江蘇一名男子在大年初三（7日）一家去岳父家拜年，這名男子因為妻子沒有及時端茶倒水，當眾數落妻子，回家時更一路上對妻子大發脾氣。岳父得知後前來理論，結果竟被這名男子一拳打破鼻子。

今年33歲的江某畢業於名牌大學，在張家港一家德資企業工作，年薪高達四十多萬元人民幣。一家三口本應過著和諧美滿的幸福生活，可是當全職太太的妻子于某平時卻十分委屈。于某稱丈夫認為自己學歷高，收入豐厚，大男人主義心態嚴重，生活中只要有不如意的地方，就會對她發脾氣。

江某打傷其岳父，當地警方向江某發出了《家庭暴力告誡書》。（《現代快報》）

大年初三當日，江某一家三口到岳父家拜年。就在中午酒桌上，妻子于某沒有及時端茶倒水，江某因此開始指責妻子懶散，在眾人勸說之下始停止指責。可是在當晚，江某一家回家途中，江某一邊開車一邊數落于某的不是，前後批評了一個多小時。

岳父帶人到江某家中討公道 遭打破鼻子

回到家後，受足委屈的于某回想這幾年一直過著不堪的生活，於是打電話給父親傾訴，酒過三巡的父親聽後火冒三丈，帶著一大幫娘家人到江某家中理論。江某面對眾多人的指責，不但沒有認錯，反而一拳把岳父鼻子打破。

當地警方其後接到報警，派出民警趕到現場。民警對江某進行了嚴肅的批評教育，對其發出了《家庭暴力告誡書》。江某了解到自己的錯誤，主動跟岳父賠禮道歉。

（《現代快報》）