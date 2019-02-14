涉學術造假北電展開調查　翟天臨致歉：虛榮心作祟誤入歧途

曾飾演電視劇《蘭陵王》中要角的31歲內地男星翟天臨，因為頂着北京電影學院博士的頭銜，被視為學霸演員。未料翟天臨近日卻稱不知內地著名學術期刊平台「知網」為何，其後更被指論文抄襲。 北京電影學院今天（14日）發布事件最新調查進展，直言將嚴肅處理事件，絕不姑息。翟天臨本人同日亦發布一封致歉信，強調自己是誤入歧途，他並「真誠地懇求」大家原諒「這個曾經被虛榮心作祟的年輕人」。

翟天臨早前獲北京電影學院授予博士學位。（網上圖片）

據此前報道，翟天臨上月底發微博炫耀一份通知書，稱被北京大學光華管理學院錄用為博士後研究員，但他卻在網民提問時透露自己不知道內地最大的期刊論文資料庫「知網」，又因該網站確沒有翟天臨的論文，被質疑學歷存在造假。

另一邊廂，翟天臨的論文亦被指與安徽一教授黃立華論文高度相似，抄襲率達4成。面對質疑聲浪，授予其博士學位的北京電影學院對事件展開調查。北京大學亦發出聲明指，將根據北電的調查結果，按規定處理事件。

北電今天（14日）在微博發布事件調查進展，指市教委及教工委已組織專項工作組進校監督調查，該校聘請校內外專家調取有關材料並初步審查，目前已進入正式調查階段並通知翟本人。對網民反映的其他問題，學校相關部門亦已啟動調查。相關問題一經核實，將嚴肅處理，絕不姑息；調查進展情況將陸續向社會公布。

翟：承認論文抄襲 辭去北大研究工作

翟天臨本人則於同日下午發表致歉信，信中指自己在數日的「輿論檢討與批判」中深刻反省，自己的虛榮心和僥倖心理，連累了學校聲譽，影響了學術風氣，更辜負公眾信任，他為此深感自責和內疚。

不過他又指，正是出於對學術的嚮往，他才決定攻讀研究生，卻在就讀過程中產生了自我吹噓的不良心態，忘記了初衷。他並向受影響的論文作者致歉。他還指自己將配合學院相關調查、承擔相應責任並接受一切決定，同時申請退出北大博士後科研流動站的相關工作。