【新年利市】廣州父挪用3000元壓歲錢　法院判歸還：屬兒私有財產

父母幫孩子代為保管新年利市（內地稱壓歲錢）的做法並不鮮見，不過廣州有名父親就因擅自提領代管的利市款項，遭到兒子起訴。根據內地傳媒報道推斷，該名孩童在起訴父親時應未滿18歲。 據報道，法院經審理認為，利市是孩童依法獲得的贈與，屬於其私有財產，判令該名父親返還利市本金及利息共計3045元人民幣（下同．折合3535港元）。

廣州父親挪用兒子3000元壓歲錢，被法院判令歸還。（示意圖／視覺中國）

小蘇的父母幾年前經法院調解離婚，其後他便隨父親生活。2014年2月至2015年3月期間，蘇父分3次將他的3000元新年利市存入銀行。及至2015年12月，小蘇改與母親一同生活，且於同月申請變更撫養權。翌年4月，廣州白雲法院判決更改小蘇撫養權，由其母撫養。

然而蘇父卻在撫養權判決前月，在未經小蘇同意之下，擅自將小蘇的新年利市及利息取出。小蘇起訴認為，其父私自提取其新年利市拒不返還的行為，侵犯其合法權益，故請求法院判令返還存款本金及利息。

被告蘇父表示，原告小蘇的新年利市，是由蘇父作為原告監護人存入銀行，且是在蘇父的親友圈子中產生，與原告母親並無關係，且其曾與原告約定，待原告成年後再返還存款本金及利息。蘇父認為，小蘇母親利用小蘇「不懂分辨是非黑白」，試圖教唆原告索回利市。

法院經審理後認為，在法律上，新年利市是孩子依法獲得的贈與，屬於孩子的財產。原告小蘇名下的銀行存款雖是蘇父代為存入，但小蘇對該存款仍享有所有權，蘇父無權擅自處分小蘇名下的存款。蘇父將小蘇名下存款取出，侵犯了小蘇的權利，小蘇主張蘇父返還存款及利息的請求合理合法，法院予以支持。據此，廣州白雲法院判決被告蘇父返還小蘇本金及利息共計3045元。

（羊城晚報）