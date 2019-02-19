【育兒之道】川童打機「碌卡」1.2萬元　被罰做一年家務「還債」

四川瀘州的11歲男童小坤（化名），玩手機遊戲時肆意「碌卡」，短短40多天就就花掉父親信用卡超過1.2萬元（人民幣．下同）。 小坤事後被不但被父親痛打一頓，如今更要做一年家務來「還債」。

事緣在本月初，小坤父親姚先生如常到銀行繳交欠款，卻驚見信用卡被花掉2萬多元，遂立即報警求助，同時將信用卡報失。姚先生起初以為只是被盜刷，但經仔細檢查消費紀錄後，發現收款方均是某某科技公司或某某遊戲。銀行工作人員見狀後提醒姚先生，或許是有人在遊戲中充值所致。

姚先生平時不玩遊戲，多數都是小坤在玩。姚先生讓妻子帶小坤到銀行當面對質，小坤始承認是玩遊戲時，偷偷將信用卡綁定後肆意消費。姚先生怒不可遏，當場痛打小坤一頓，直至旁人竭力勸阻才停手。

木匠出身的姚先生早年在雲南及老撾務工，近來身體轉差，工作機會減少，全靠身兼交通勸導員及長者看護兩職的妻子幫補家計，一個月辛苦賺取2000多元。「要讓他知道錢不是那麼容易掙的，都是用辛苦勞動換來的」，為了好好教育小坤，姚先生決定要他做家務一年來還債，每天煮飯、洗衫、拖地。對於小坤的表現，姚先生認為「玉不琢不成器」，雖然做得不差，但亦不值得表揚。小坤以前對錢沒有概念，以為在網上玩遊戲，所花的錢都是虛擬，故現在就要讓他知道錢是如何賺來的。

成都大學師範學院教育心理系主任李紅認為，姚先生的做法可取，對於有能力做家務的小坤而言，此舉可讓他學到生活技能，同時建立對金錢的正確認識。但在實行過程中應要注意細節，有勞逸結合及適當鼓勵，並監督孩子有始有終完成，確保教育目的明確，達致預期中的效果。

（成都商報）