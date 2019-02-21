【奇蹟】福建2歲女童18樓墜落　全身12處骨折仍生還

日前，福建一名2歲多的女童玲玲（化名）從18樓墜落，全身12處骨折，內臟受損。萬幸的是，她奇蹟般地活了下來。

經過醫療團隊的緊急治療，女童已轉至普通病房。（福州日報）

據了解，昨（20）日，玲玲已被轉到普通病房，脫離了生命危險。很難相信，這個梳著小辮子，躺在病床上，身上有各種小支架的可愛女娃，經歷了從18樓墜落的險情。

玲玲父親張某來自貴州，在福建從事裝修工作。2月14日上午10時許，張某攜兩子外出到工作單位拿東西，上了18樓。

「兒子6歲，女兒才2歲10個月。」張某說，他讓孩子們在房間等，還不到半分鐘，他一轉身，發現女兒掉下樓了。「我也弄不懂她怎麼爬上窗台，又怎麼掉下樓。」他說。

焦急的他衝下樓。「我想孩子肯定救不過來了。」張某說，到了樓下，已經有人將孩子抱起，孩子還能大哭，於是他趕緊把孩子送到當地醫院。由於搶救條件有限，當地醫院建議立即轉送福州市二醫院。

「孩子被送到醫院時，身上多處骨折，腹腔內臟器受損、出血，我們緊急為她輸血搶救，3天後情況穩定了，才進行手術。」福州市二醫院小兒骨科主任陳順有介紹，經過詳細檢查，發現孩子有12處骨折。

「為了避免給孩子造成更大傷害，12處骨折全部通過微創手術『修復」。」陳順有介紹，他們的團隊週一給孩子做了一個多小時手術，很成功，孩子目前情況穩定，恢復良好，已轉到普通病房。

圖為大樓「緩衝」救命。（福州晚報）

陳順有介紹，一般從5樓墜落，生還概率非常小，就玲玲能從18樓墜落而奇蹟般地活下來的原因，他們向家長了解後，認為除了及時送醫救治外，還和當時事發地的環境有關。

原來玲玲墜落的那棟住宅樓每隔幾層有一個凸出的狹窄平台，孩子從18樓掉下的過程中，那些平台起了緩衝作用，此外在墜落處的地面有五六十厘米厚的塑料泡沫堆。「平台和泡沫堆減少了高空墜落衝擊力，加上孩子小，骨骼軟，也能起到緩衝作用。」陳順有說。

（福州新聞網）