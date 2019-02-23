【卅載情誼】四川7人每月資助癱瘓中學同學　至其子大學畢業養家

常言道「患難見真情」，對於四川峨眉山市羅目鎮雷村的雷澤平一家來說，感受就更為真切。雷澤平2015年突發疾病後癱瘓在家，全家人頓失生活來源。此後，他的7位中學同學每月眾籌1400元人民幣（下同．約合1635港元）幫助他渡過難關，這一善舉持續4年從未間斷過。

雷澤平癱瘓後，妻子周小英一直守候在家，悉心照料他的生活起居。（網上圖片）

現年49歲的雷澤平原本在運輸業駕駛大型貨車，妻子周小英則在四川樂山城區打工，一家人的生活能夠正常維持。然而世事難料，2015年1月，雷澤平在家中突發疾病倒下，昏迷超過1個月才甦醒，但卻造成他下身癱瘓，智力亦遭受嚴重影響。妻子為了在家中照顧他，無法外出掙錢，兒子則正在讀大學，一家人幾乎陷入絕境。

危難時刻，雷澤平的7個中學同學立即伸出援手。同學李潘銀介紹稱，當時他們經過召集和討論，決定幫助雷澤平渡過難關，每人每月出200元，月初按時交給周小英。他還指，7名同學都屬於普通家庭，他自己開辦了餐館，其他同學則從事的士司機、裝修工人等，甚至有人待業在家。

兒負擔家用 主動要求停資助

「跟雷澤平相比，我們至少是健康的，還可以自己掙錢，如果大家不幫助他，這個家就真的垮了。」李潘銀坦言，他剛開餐館時生意較慘淡，更歷經發不出員工薪水的窘境，但對雷澤平的幫助卻從未間斷過。

如今雷澤平的病情漸漸改善，大學畢業的兒子則找到一份室內設計的工作。今年春節前，兒子主動提出，他月收入已超過4000元，可以負擔家中開銷，已不再需要父親的同學提供眾籌幫助。

李潘銀介紹說，7人經討論決定，將最後3個多月的眾籌款項5500元一次過交給周小英。「真的非常感謝他們的雪中送炭，幫助我們渡過難關。」周小英說，他們一家人對將來的生活愈來愈有信心。

（紅星新聞）