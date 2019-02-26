【很想要吧】江蘇企業設有薪「情緒假」　每月可無條件放假1日

情緒低落就可以唔返工？這在很多人看來是天方夜譚，但江蘇一間企業就真的設置「情緒假」，員工每個月可無條件申請放假一天，以調整自己的精神狀態。

情緒不好？江蘇一間企業設置有薪「情緒假」，員工每月可無條件申請放假1天。（示意圖／資料圖片）

在江蘇常州，恐龍園文化旅遊集團公司的「情緒假」制度已經實行3年。該公司工會副主席陳青成向內媒記者介紹，員工在工作或生活中遇到煩心事，或因突發事件而影響情緒，每個月可請一天有薪「情緒假」。

據悉，該公司去年有超過20人申請「情緒假」，其中半數申請者未說明理由，只說心情不好。陳青成說，公司並不會多作過問，而是直接安排假期；另有一半申請者是因家中有突發情況，例如家人生病或發生意外，需要陪護。「家人出事心情一定會不好，再加上情緒假是有薪假期，很多人會在申請事假時，順帶放情緒假。」

員工在日常生活中有許多情緒問題，可能影響工作效率等表現。（資料圖／視覺中國）

「情緒假」有助提升工作效率

陳青成又提及，該公司更有不少人變相享受「情緒假」。公司雖然設置了這個假期，但有很多員工不願意讓別人知道自己的情緒狀況。出於私隱考慮，若發現員工情緒異常，例如偷偷在座位上抹眼淚，部門主管就會主動給員工放假。甚至員工失戀、與戀人吵架等，一樣可休息一天調整心情。

「我們不會去細究請假的原因，只要休假回來後能認真上班就行。」陳青成指出，設置「情緒假」後，員工對企業的好感度和忠誠度都有所提升，工作效率亦有提高。

（現代快報）