浙江漢被前度約山上「找刺激」　脫光綁樹後慘遭洗劫

日前，浙江江山市一名女子因沒錢和現任男友結婚，竟將歪腦筋動到前男友身上，她假意與前男友復合，邀他到山上「找刺激」。結果，欣喜若狂的前男友上山後被脫光衣服後綁在樹上，而女子在洗劫其所有財物後逃走。 好在該男子受困山上兩個多小時後終於脫困報警，涉事女子此後被警方逮捕。

周某（右二）被警方逮捕。（網絡圖片）

31歲的周姓女子與現任男友談及婚嫁，但兩人近來雙雙失業，經濟拮据，沒錢辦婚禮。男友向周女表示，「如果弄得到錢，我們就結婚」，周某便將歪腦筋動到前男友身上。

一年多前，周某與前男友阿昌（化名）分手，但阿昌卻對她念念不忘，周某順勢假藉復合的名義，邀對方出來約會。

案發當天上午，周某找到阿昌表示願意回心轉意，正追求不得的阿昌很高興，立即拿出一萬多元人民幣現金，帶周某進城買衣服逛公園。

周某（左一）在作案現場指認。（網絡圖片）

周某隨後提出到山上「找刺激」，並讓阿昌脫去衣褲，用事先準備的繩子將阿昌綁到樹上。一絲不掛的阿昌等來的刺激卻是搶劫案。直到兩個小時後阿昌才掙脫繩子報警。

警方接到報案後，經過十多天的偵查，在貴州發現了周某的行踪，最終將其逮捕。

「嫌疑人也交代了自己的犯罪事實，但是她一直以為自己的行為是所謂的騙錢。」辦案民警表示，嫌疑人周某的行為已經涉嫌搶劫罪。

目前，該案件正在進一步處理中。

（南國早報）