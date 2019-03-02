【考古大發現】洛陽西漢古墓裝有液體青銅壺　檢測證實是「仙藥」

河南洛陽市西工區鬧市去年10月初發現一個2000年前的西漢古墓，罕見地沒有被盜墓的痕迹，令考古人員得以找到一個裝有大量液體的青銅壺。 考古人員起初判斷液體是西漢保留至今的「美酒」，但經取樣檢測後，證實竟是硝石與礬石的水溶液，即古人眼中的「仙藥」。

考古人員在青銅壺中發現有3.5公升的液體。（視覺中國）

據了解，考古人員是在一個高約50厘米、最大直徑約34厘米的青銅壺中，發現該約3.5公升的液體，其呈淡黃色，略為渾濁，上層較清，下層則有沉澱物。考古人員從青銅壺的造型和作用等方面，起初判斷液體極可能是西漢的「美酒」，或是裝好後立即密封。由於洛陽較為乾燥，「美酒」得以保存至今。

惟西漢古墓發掘負責人潘付生在周五（1日）的2018年河南考古新發現論壇上宣布，經取樣檢測研究，液體被確認主要成分為硝酸鉀和明礬石，與古代文獻中提及使用硝石和礬石製作的「仙藥」相吻合。古籍《三十六水法》中有明確記載古人用硝石和礬石製作「仙藥」的流程，「取礬石一斤，無膽而馬齒者，納青竹筒中，薄削筒表。以硝石四兩覆薦上下，深固其口，納華池中，三十日成水」。

考古人員起初判斷液體極可能是西漢的「美酒」。（資料圖片）

潘付生表示，中國古代煉丹術有「水法」與「火法」兩種形式，前者最初就是用於飲服以求「成仙」。《三十六水法》是中國現存最古老的「水法」專著，被譽為「水法煉丹」的先聲之作。

值得一提是，該座西漢古墓形制獨特，陪葬品種類繁多，甚至有只見於史料記載，從未出土實物的「銅手爐」。對於墓主人的身份，由於其葬具是「雙棺」，說明起碼是士大夫級別，加上棺內放有銅鏡、耳杯、玉器等，考古人員推測其生前應官至縣令或郡守，甚至更高。

（綜合報道）