【童年回憶】「白兔糖雪糕」美國爆紅　未獲上海生產商授權涉侵權

美國洛杉磯的雪糕連鎖店「Wanderlust Creamery」在上月初宣布為慶祝農曆新年，特別在當月限定推出「白兔糖雪糕」，結果大深當地民眾歡迎，39加侖的存貨極短時間內全部售罄。Wanderlust Creamery其後宣布在延長銷售至3月，且同時限購每人一「球」。 不過，有人就發現，這種雪糕的名稱及包裝可能涉及侵權問題。

Wanderlust Creamery在其官方網站介紹，該款雪糕的靈感正正就來自上海知名的白兔糖，是員工旅遊過的地方，不但「為農曆新年拯救這種亞洲最受歡迎的味道」，同時「為許多亞裔美國人帶來了童年的回憶」。Wanderlust Creamery更宣稱，該款雪糕並非以糖漿製成，是溶解真正的白兔糖後再「改裝」成為雪糕。

白兔糖雪糕推出後極受當地民眾歡迎。（IG）

消息傳回中國後，意外地惹來不少中國網民稱羨，不少人更抱怨竟然會是美國限定，在白兔糖的故鄉卻無法品嚐到這種味道。另一方面，由於白兔糖的商標屬於冠生園，有輿論質疑Wanderlust Creamery未獲授權製售白兔糖雪糕，涉嫌侵權。

Wanderlust Creamery的工作人員在回覆內地傳媒查詢時解釋，實際銷售時的包裝並沒有真的使用白兔糖糖紙及其他相關標誌，且雪糕的名稱為「THE WHITE」，至於網上所見附有白兔糖糖紙的雪糕僅為宣傳概念圖。

冠生園則在周二（5日）表示已獲Wanderlust Creamery主動聯繫，雙方目前正在就相關事宜進行溝通，內容或許會涉及到相應的授權，故暫時尚未認定對方的行為侵權。

（綜合報道）