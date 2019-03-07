【有片慎入】「斷片」後左眼球完全脫落　山東醉男記不起事件經過

山東濟南一名26歲男子嚴重醉酒後意外摔倒，導致左眼眼球完全脫落。醫生坦言，由於男子的眼外肌和視神經已經撕裂，家人數小時後尋回的眼球已沒有放回去的必要，未來若有需要則可安裝「義眼片」來改善外觀。 對於具體事發經過，家人並不清楚，男子亦因「斷片」而全然沒有記憶。

事發在周二（5日）凌晨5時許，據主診醫生表示，當時男子被家人匆匆護送到醫院，並稱「喝醉酒不知怎麼摔傷了，我們當地醫院說眼球摔破裂了，醫生你快幫忙給看看！」由於當時男子左眼嚴重腫脹，加上疼痛不堪，為確認情況，醫護人員立即為其做電腦斷層掃瞄及心電圖檢查，然後安排麻醉科醫生準備做全身麻醉手術。

家人事隔數小時後尋回男子的左眼眼球。（網上圖片）

結果就在手術檢查期間，男子家人通知已尋回眼球，換言之男子並非當初所說的眼球破裂，而是眼球完全脫落。主診醫生認為，男子受傷的情況應是在周一（4日）晚上，眼球脫落的時間已較長，眼外肌及視神經全部撕裂，故眼球沒有放回去的必要，「即便是視神經仍然相連的『半脫臼』，手術還納眼球後也難以保證存在視力。」

醫生又透露，男子家人並不清楚其具體受傷的經過，男子自身亦因嚴重醉酒而「斷片」，完全記不起。由於傷後眼外肌已經收縮，男子未來能夠安裝「義眼台」的可能性亦較低，有需要只能安裝「義眼片」來改善外觀。

（齊魯晚報）