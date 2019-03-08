山東偷拍集團酒店客房裝攝錄鏡頭　可供百人隨時睇直播

山東警方近日發現有偷拍集團專門在酒店客房安裝攝錄鏡頭，除偷拍房客私隱外，更會網上銷售可供觀看直播或下載影片的帳號。 案件至今已有29名疑犯被捕，涉及偷拍影片超過10萬條，並扣押作案用微型網絡攝錄鏡頭超過300個，以及有64部手機及56張銀行卡。

在房間燈具上發現的攝錄鏡頭裝置。

事緣在去年3月，山東濟寧網警支隊在工作發現，有網民大量發布廣告，銷售酒店攝錄鏡頭的觀看帳號。警方成立專案組深入偵查，發現有不法分子在少數酒店的客房非法安裝攝錄鏡頭，專門偷拍房客，然後就在網上銷售觀看帳號，至今更已有完整的產業鏈。

據了解，偷拍集團會在網上購買智能攝錄鏡頭後，拆下外殼並進行改裝，分別安裝在客房的吊燈、冷氣機等隱蔽位置，只要透過手機下載相關App，即可收看現場畫面。偷拍集團會將部分「精華片段」，例如裸體或不雅的畫面截圖交給下線代理，讓其透過微信、QQ群發布廣告，以吸引網民購買帳號觀看。

警方表示，每個攝錄鏡頭可供百人同時觀看，有現場直播、重播或下載等功能。偷拍集團以每月100元（人民幣．下同）至300元不等出售觀看帳號給代理，線下代理就會以200元至400元不等的價格轉售。有個別代理更會下載完整影片，再以20元至60元另外再轉售。

警方又提到，偷拍集團多會選擇安全防範較低的酒店為目標，故提醒作為提供公共服務的酒店賓館，應該加強安全管理，充分保護顧客個人私隱。至於一般民眾若發現被侵犯個人私隱，則要在保存相關證據，並及時向公安機關報告。

（澎湃新聞）