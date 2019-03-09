浙江公司年會派彩票　有職員中頭獎600萬　被要求全體平分起爭執

據《寧波晚報》報道，有網民爆料，近日浙江寧波一間公司在年會上給職員派發彩票，結果其中一名職員收到的彩票竟然中了一等獎，獎金更高達人民幣608萬元（約合723萬港幣）。惟公司其他職員得知後，要求該名職員將彩票所得的獎金平分給所有參加年會的人。中獎的職員不同意，雙方甚至鬧上派出所。

該公司職員在朋友圈上分享其同事收到公司派發彩票後中獎的消息。（網上圖片）

據報道，該公司買了500多張彩票，本想在年會時營造熱鬧氣氛。具戲劇性的是，彩票發放到員工手上的時候，中獎號碼其實已經公布了。發彩票前，公司老闆還交待財務人員核對彩票是否中獎，確認沒中獎後再下發，惟財務沒有核對清楚就發放了彩票。

事件曝光後，該公司一位相關負責人表示，公司年會上確實發放過彩票，也確實有一名員工中了大獎，但否認了公司要收回獎金這一說法。

知情者則透露，該公司不少職員其後都到派出所要求民警「評理」，有人提出讓中獎的這名員工拿出部分款項，但中獎員工不肯。當地公安之後也證實曾處理過這起糾紛，指出這是一起民事糾紛，已建議當事人通過法律途徑解決。

對於「平分獎金」一事，當地司法局一名法援專職律師分析指，公司將彩票贈送給員工個人後，應當解釋為公司將彩票對應的權利贈與了員工，因此自員工領取彩票時起，權利已經轉移。雖然贈送彩票時彩票的中獎號碼已經確定，只是公司並不知情，而合同法並未規定這種情況公司可以撤銷贈與合同。因此，如果公司高管要求取回彩票，或與所有參加年會者平分，都是缺乏法律依據的。

（寧波晚報）