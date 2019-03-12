【拋妻棄子】西安女產後大出血致癱　丈夫疑帶走30萬診金失蹤

夫妻本是同林鳥，大難臨頭各自飛？西安一名28歲女子去年10月產後大出血重度昏迷，治療後至今癱瘓病床，且無法言語。其父母表示，女兒的丈夫兩星期前帶著30萬（人民幣，下同）賣樓所得的診金，突然不知所蹤，至今完全失去聯絡。

段彥民（左）手抱4個月大的外孫，稱女婿疑帶走30萬診金失蹤 。（華商報）

2018年10月22日下午，家住陝西西安、28歲的段英英生下一名男嬰，卻在產後大出血，陷入重度昏迷，隨後轉到省級醫院治療。經過一段時間，段英英成功甦醒，但康復卻是漫漫長路，至今全身癱瘓且無法言語。

段英英的父親段彥民說，從她住院到現在，已花費20多萬元，由於很多用於治療的藥都是進口的，所以沒法報銷，錢都是他跟妻子找親戚朋友借來的。

電話號碼「顯示為空號」

段彥民又道，一直和女婿任某商量出售其跟段英英兩人的房產，作為段英英的診金，女婿同意且由他辦理手續。但2月27日晚上，任某找借口離開醫院後，至今再也沒有消息，「女婿拿著30萬元，找不見人了，剩下老兩口在醫院，又要照顧女兒，還要照顧4個月大的外孫，也再也拿不出錢了。」由於擔心女兒承受更大打擊，段彥民並沒告知她丈夫離開未歸一事。

內媒《華商報》曾多次撥打任某的電話求證，卻無法接通，並顯示「號碼為空號」；試圖通過微信聯繫也沒有成功。段彥民說，任某之前都和他們一同生活，和父母聯繫很少，事情發生後，他們託人去女婿老家找過，但大門緊鎖，沒見到其家人。

西安28歲女子段英英去年10月產後大出血重度昏迷，治療後至今癱瘓病床，且無法言語。（華商報）

律師：情況屬實或構成犯罪

段英英的主治醫生雍志軍表示，她的病情屬於「席漢氏綜合症」，是由於產後大出血、失血性休克，使垂體前葉組織缺氧、變性壞死，繼而纖維化，最終導致垂體前葉功能減退的綜合徵。經過一段時間的治療，目前恢復的狀況還不錯，如果恢復得好，以後應該可以自理，但能否像正常人一樣走路，目前仍是未知之數。他又指，該病需要很多進口藥物，而且康復是一個漫長的過程，家屬的經濟壓力確實很大。

在陝西執業的律師陳灝認為，如果段英英家屬所說的情況屬實，任某的行為屬於「遺棄行為」，達到情節惡劣程度的話會構成犯罪，但具體判斷仍需要司法機關介入調查。

（華商報）