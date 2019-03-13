【你是最好的】微信「誇誇群」流行　起雞皮都能被讚身體機能健康

最近，微信突然冒起一種名為「誇誇群」的群組，成員之間會在群內互相誇獎，尋找自信和心理滿足。同時亦有商人從中看到「商機」，乘勢推出「誇人服務」，買家只要付款就能被人不斷從各方面誇讚，那怕說一句「起雞皮」，都能被誇獎成「身體機能特別健康，反應靈敏」。 誇誇群在網絡上引發熱議。有專家表示，這種方式雖然能讓人獲得一定的心理滿足，但年輕人遇到壓力時應該選擇更健康的排解方式。

在內地，一種無論你說什麼都會被誇獎的微信「誇誇群」在各地大學受到追捧，不少學生建立自己學校的誇誇群。（網上圖片）

在內地，一種無論你說什麼都會被誇獎的微信「誇誇群」在各地大學受到追捧，不少學生建立自己學校的誇誇群。群成員之間會互相誇獎，也能主動「求誇」。比如在上海大學的誇誇群內，一位學生說「學了一下午習，求誇」，便有人誇讚道，「我想你在平時生活中一定是別人家的孩子了，誇。」

實際上，隨便在誇誇群說話，都會收穫很多的誇獎。即使有人說「午睡起晚了」，也會有人讚「睡眠真好」，以及「對自己身體好一點，誇」。而不少大學誇誇群中的「群規」就是可以「隨意誇」，例如武漢大學誇誇群就寫道「沒有規則，各種誇，直接誇，隨意誇」。

有商人從中看到「商機」，在電商平台乘勢推出「誇人服務」，買家只要付款就能被人不斷從各方面誇讚。（淘寶）

男友送「婦女節驚喜」 女網民對被狂誇感到愕然

「誇誇群」流行的同時，亦有商人從中看到「商機」，在電商平台乘勢推出「誇人服務」，買家只要付款就能被人不斷從各方面誇讚。《香港01》記者從淘寶網搜索發現，「誇人服務」多以分鐘、誇獎人數計算費用，比如「5人誇5分鐘」需要30元（人民幣，下同），「20人誇10分鐘」需要200元；亦有商家按「程度」收費，「普通誇」48元3分鐘，「高質量誇」72元3分鐘。

購買「誇人服務」後，便會被加入一個微信群內，隨之而來的是瘋狂的誇讚，從頭像到發出一個標點符號，都能受到讚美。亦有人將「誇人服務」當作禮物，三八婦女節當日，就有女網民表示收到男朋友的「婦女節驚喜」，突然被加進一個百人「誇誇群」，整整誇獎了3分鐘。

從該女網民上傳的圖片可見，剛被加入群就有人讚她「頭像真好看」、「出水芙蓉」、「好聽的名字」；發兩個句號後被讚「好似兩顆珍珠」；稱自己「起雞皮」，則被誇「身體機能特別健康，為你感到高興」。不過服務時間一到，被誇的人就會被踢出群組。該女網民則對此感到愕然，甚至在網上發問「這種沙雕（按：罵人用語，意思與「白痴」相近）男朋友還要留著嗎？」

三八婦女節當日，有女網民表示收到男友的「婦女節驚喜」，突然被加進一個「誇誇群」，整整誇獎了3分鐘：

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專家：即使誇讚很假也能滿足自尊心

誇誇群突然在內地廣泛流行，《北京青年報》引述廣州醫科大學應用心理學系教授、心理學博士陳燦銳分析道，對於陌生人的誇讚，即便聽起來很假，但是被誇之後也會覺得壓力減少一些，滿足自己的自尊心，「尤其是現在年輕人面臨的競爭壓力、就業壓力非常普遍，而遇到壓力的時候就特別需要支持系統。」他認為，類似的誇誇群是一種積極的嘗試，在沒有經濟成本的情況下，可以在群內進行調節。

但也有專家表示，年輕人在遇到壓力時，更應該學會自我調節，用運動、閱讀等健康方式讓自己放鬆，選擇適合自己的支持系統。

（北京青年報／快科技）