【膽生毛】6名廣西小學生拆死人金塔　為「嚇女仔」帶頭蓋骨返學

膽生毛！在廣西柳州市洛滿鎮，近日竟有6名小學生把3個裝有人骨頭的「金塔」拆毀，再把骨頭拿出來玩耍、弄碎。而為了「嚇女仔」，他們更將被弄碎的半個人頭蓋骨帶回學校，期間被校方發現始揭發事件。

涉事的6名小學生聽說學校旁的河邊有人頭骨，便在中午放學後跑到河邊，掘出埋藏在此處裝有人頭骨的「金塔」。（網上圖片）

2月22日，涉事的6名小學生聽說學校旁的河邊有人頭骨，便在中午放學後跑到河邊，掘出埋藏在此處裝有人頭骨的「金塔」。因為好奇，他們用石頭砸壞3個金塔，再將露出來的人頭蓋骨拿出來玩耍、弄碎。

隨後，6人竟將被弄碎的半個人頭蓋骨用棍棒撩著，帶到學校想嚇女同學。被學校保安發現並制止後，其中1人甚至將人頭骨用衣服包著帶到課室。直到被老師發現後，他們在其責令下將頭骨放回原處。

小學生家長道歉並賠償損失

「金塔」所屬家族發現先人遺骨遭到破壞後，隨即以「族人屍骨遭破壞侮辱」為由向派出所報案。警方很快查明6人的違法行為，但難以斷定相關法律責任，遂向法官諮詢有關破壞侮辱屍骨的刑事和民事責任等法律問題。

法官介入此案後，得知幾名小學生均未達刑事責任和行政處罰責任年齡，提議啟用聯合調解機制。於是在3月7日，由法庭、派出所、司法三家聯合組成的調解組召集雙方當事人調解。調解中，幾名小學生的父母，均代表孩子向受害方道歉，並表示願意賠償相關損失。至此事件得以順利解決。