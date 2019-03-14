【萬倍奉還】32年前借人1000元　浙江男輾轉尋回恩人授予千萬酒莊

滴水之恩，湧泉相報，用來形容以下的新聞故事最貼切不過。據中新網報道，浙江麗水一名男子32年前借了1000元（人民幣．下同）創業，在創業成功後未忘借款人當年恩情，最後贈予其恩人一座價值1000萬的酒莊。

孫勝榮和張愛民30年前已建立了兄弟般的情誼。（網上圖片）

一年薪水1000元無私資助創業

報道稱，事件追溯到1986年，來自浙江的孫勝榮年僅14歲就踏上社會謀生，曾在江蘇一間理髮店裡做洗頭工。而當時24歲的張愛民是理髮店的常客，孫勝榮經常幫他洗頭，兩人其後也成為好朋友。

後來孫勝榮回到浙江打工，境況卻不太好。他有一次在街上偶遇前來出差的張愛民。令孫勝榮驚訝的是，張愛民得知自己近況後竟主動幫助他到江蘇創業開理髮店，甚至拿出了當時一年的薪水1000元幫他解決租房問題，又幫他添置開店用的物品。後來孫勝榮在開店後忙於業務，張愛民也無微不至地照顧孫勝榮，經常從自己工廠的食堂帶飯給他，又為他買菜煮飯。

惟兩人建立了兄弟般的情誼後，到1991年，孫勝榮因為要到杭州服兵役，隨後只能離開徐州前往部隊。而由於當年通訊不便，此後二人便失去了聯繫。

孫勝榮投資1000萬為張愛民開酒莊報恩。（網上圖片）

三赴徐州尋人報恩情

孫勝榮5年後從部隊退役，幾經輾轉到了西班牙打拼，最終闖出一番事業。取得成就後，孫勝榮心中仍未忘記曾經幫助過自己的張愛民。他曾在2008至2012年期間三次返回徐州尋找張愛民，希望能報答恩情，但前兩次都失敗了，第三次在公安部門幫助下成功找到張，二人最終重逢。

投資1000萬為恩人開酒莊

孫勝榮得知張愛民的近況後，立即提出想贈送對方兩套房產報恩，但張愛民卻拒絕了。孫勝榮其後提出，想在徐州開一家酒莊，利用他在西班牙的業務通道，主營紅酒、橄欖油等產品。張愛民作為董事長，全權打理酒莊。這個想法得到了張愛民的認可。2012年底，孫勝榮投資1000多萬元的紅酒莊開業，這個酒莊成為兄弟共同打拼的事業。

（綜合報道）