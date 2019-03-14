【埃塞空難】浙江女生遇難　男友尋遺物未果　捧走一抔黃土作紀念

埃塞俄比亞航空周日（10日）一班客機不行墜毀，包括8名中國公民在內的機上157人全部遇難。 當中有一名原本打算與男友前往肯尼亞看長頸鹿的浙江籍21歲女大學生。據內媒報道，其男友已抵當地，想尋找她的遺物沒找到，最後只帶走一抔黃土。來自中國的救援隊仍在當地參與搜查工作，據悉已搜到三件屬於中國遇難者的遺物。

年僅21歲的浙江籍女大學生不幸在空難中喪生。（微博圖片）

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情侶陰陽相隔：只能帶走一抔黃土

該浙江女大學生9日從上海出發，計劃與從英國出發的男友，前往肯尼亞旅行看長頸鹿。但兩人還未開啟美好的旅程，就陰陽相隔，惹人唏噓。

據《新京報》報道，在空難現場參與救援的中國交建一公局職員張君稱，他遇見了該女大學生的男友，他想找找女孩的遺物，但沒有找到，「最後只能走到飛機撞擊大坑的坑邊手捧一抔黃土，帶回身邊留作紀念」。

現場慘不忍睹：廢墟中翻出三件中文遺物

今天是空難搜尋第三天，據《環球網》報道，中方救援隊搜尋到了三件應該是屬於中國遇難者的遺物：一份中文護照、一張中文卡片，以及一份以「印象北京」為主題的中國郵票。這些遺物已被當地政府收走。

據報道，中國遇難者家屬陸續抵達現場。整個救援現場混亂不堪、慘不忍睹：由於飛機墜毀地點面積過大、及墜毀時衝力也太大，到處都是飛機殘骸，和死難者的遺體碎片。

在空難現場發現的帶有中文的遺物。圖為一本中文護照。（環球網）

在空難現場發現的帶有中文的遺物。圖為一份郵票。（環球網）

在空難現場發現的帶有中文的遺物。圖為一張中文卡片。（環球網）

據《人民網》報道，參與搜救的中方人員趙志偉形容，「特別嚇人，看得人頭皮發麻。」他曾經看到一個四五歲孩子的手掌，令人不忍，當時差點吐出來。但他和其他中方隊員仍堅持在現場搜查，在一片廢墟中一遍又一遍地翻找，希望可以找到任何一點一滴來自同胞的遺物，「我想為朋友和遇難的同胞做點什麼，把他們的遺物找出來，可我什麼也沒找到，心裏真的特別難受，」趙志偉說。

空難現場慘不忍睹，到處都是飛機殘骸、死難者的遺物遺體。（視覺中國）

截至3月13日，中交一公局集團共投入9名人員，1台挖掘機、1輛拖板車、1輛皮卡車協助救援。後續救援仍在進行中。

（新京報、環球網、人民網）