【央視3.15晚會】醫療廢物非法回收再用　變蔬菜網袋甚至兒童玩具

周五（15日）是國際消費者權益日，央視每年都會在當天晚上舉辦晚會，揭露各種鮮為人知的侵犯消費者權益的事例。 今年其中一個事例是本應被集中無害化處理的醫療廢物，竟有不法商人將其加工成「破碎料」再轉售，涉及的產品主要是蔬菜網袋，但亦有洗臉盆、即用即棄水杯，甚至兒童玩具。

滿地大量醫療廢物。（影片截圖）

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據報道，河南、山東、陝西等地的鄉下農村都有不少「黑醫療廢物加工點」，該些工場沒有任何處理資格，卻每天將數以噸計的靜脈注射管線、血包、針筒等塑膠醫療廢物加工成「破碎料」後再轉售，每噸的利益可達千元以上。

其中一個位於河南濮陽的工場，現場所見，內部堆放大量來自附近醫院的醫療廢物，不少仍殘留藥水。工場負責人坦承沒有相關資格，但為逃避檢查，工場會散落在各地。至於加工過程中所產生的污水則會直接就地排放，「你這水直接往地下滲，那邊地滿了就澆地，不礙事。」

以醫療廢物製成的塑膠顆粒主要被製成蔬菜網袋。（影片截圖）

竟有兒童玩具的原材料是醫療廢物。（影片截圖）

報道指，此類醫療廢物製成的「破碎料」，會被製成環保再生物料塑膠顆粒，最終就會變成各種各樣的塑膠產物，當中以蔬菜網袋最為普遍。在河北任丘市一間專門生產蔬菜網袋的工廠，負責人承認會根據客戶需求加入再生物料，而工廠日產的蔬菜網袋數量超過10萬個，行銷全國各地。

由於再生物料韌性好、價格便宜，除了蔬菜網袋，許多塑膠製品都適用，產品五花八門。例如山東臨沂的一間生產各式兒童玩具的工廠，負責人表明兒童玩具亦經常會用到廢舊醫療再生物料。

事件曝光後，各地執法人員立即採取行動。（微博）

「破碎料」工場被取締。（影片截圖）

工廠被查封。（影片截圖）

事件曝光後，各地執法部門立即採取行動，其中陝西西安環境監察大隊趕到當地一間工場，經勘察，該工場是非法經營，已將其連夜取締。此外，任丘警方亦趕到上述的蔬菜網袋工廠，查封生產設施、原料、成品及帳目等，同時將負責人扣查。

（央視）