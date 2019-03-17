拒找零錢遭17歲少年狂毆至斷木棍　浙巴士司機一臉血不還手

浙江富陽到杭州的巴士周六（16日）上午發生司機被毆打事件，一名17歲乘客因要求找零錢被拒，遂持木質拖把手柄將司機毆打至滿面鮮血，木棍則被打斷，司機隨後被送院救治。 閉路電視畫面顯示，這名未成年乘客先拗斷拖把，再用拖把手柄毆打司機頭部，至手柄斷裂仍不停手，拾起後繼續毆打。據悉，打人乘客事後被警方帶走調查。

巴士司機拒找零錢，遭17歲少年毆至成面血，木棍被打斷。（錢江晚報）

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警方通報指出，受傷夏姓司機16日上午駕駛595線巴士，該路線票價為6元（人民幣．下同）。一名17歲山東籍張姓男子上車後，直接向車輛投幣箱投入20元現金，並要求夏司機找零。夏司機則解釋稱，巴士是無人售票不找零，自己亦沒有零錢找給他，張男卻並不罷休，繼續與司機爭執。

後來，夏司機讓張男稍作等待，若有人上車付零錢再找給他。然而張男堅決不同意，要求其先將車停在路邊。夏司機照做後，兩人爭執不下，張男便威脅他「不找錢我就打你」，夏司機則回答「那你打好了」。

張男遂拾起車上的拖把，拗斷了拖把木棍，然後用木棍打到夏司機左眉骨上方，頓時鮮血直流。夏司機緊緊抱住頭部，男子則改毆其背部。期間夏司機一直未還擊，車輛則停留在該站遲未出發。

被打司機駕齡逾10年

夏司機隨後被救護車送往醫院，接診醫生指出，經檢查發現其頭部和右肩受創，眉骨附近有約4厘米的傷口，右肩有軟組織挫傷，以及紅色和青色腫塊，但未發現有骨折或顱內出血狀況。醫生隨後對夏司機進行清創手術，目前他的生命體徵正常。

巴士公司則指，受傷的夏司機從公司成立時就開始駕駛巴士，工作超過10年，而在擔任巴士司機以前還有數年的駕齡，公司呼籲乘客可以多體諒司機，不要使用暴力。目前，涉事乘客已被警方帶走做進一步調查。

（綜合報道）