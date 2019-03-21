【誤信偏方】西安女吞一瓶活蛆「治癌」　醫生：一照胃鏡都是蟲

儘管如今醫學昌明，但仍然有很多疾病無法根治，不少人因此轉而相信民間「偏方」，尋找「希望」。 在西安，近日就有一名肺癌女病人為治療癌症，竟聽信朋友偏方服下一瓶活蛆幼蟲。最終胸又疼，腹部又痛，以為肺癌轉移到醫院檢查，才發現是其腸道內寄生蟲「作怪」。

李女士說，一個月前曾經口服一瓶蛆蟲，稱自己聽信朋友偏方，「一名有惡性腫瘤的患者口服一瓶蛆蟲後治癒」。（網上圖片）

今年3月初，家住西安的李女士因為胃部不適到醫院就診。她在3年前發現患有左肺癌，經過手術、化療等治理後，病情一直控制得不錯。但李女士表示，其於兩周前一直胸疼，並伴有反酸、燒心的情況，尤其是夜晚疼痛感加重，痛苦不已。她懷疑自己的癌症再次復發或轉移。

醫院腫瘤科主任醫師王崢接診後，首先也考慮到腫瘤可能已經轉移，便就此對她做出一個全面的腫瘤評估，評估之後卻發現腫瘤非常穩定，沒有任何復發或轉移的跡象。於是，醫生建議李女士再做胃鏡檢查，結果卻讓所有的人大吃一驚。

小蟲吸取營養長大 到處亂動導致腹痛等症狀

王崢稱，一照胃鏡發現李女士「肚子裡全是蟲，而且還在活動」，詢問有沒有食生肉時，又遭對方否定，令她不禁覺得奇怪：「啥都不吃為啥肚子裡這麼多蟲？」

之後，李女士坦白說，自己聽信朋友偏方「一名有惡性腫瘤的患者口服一瓶蛆蟲後治癒」。她也想通過這個方式徹底治癌，所以就於一個月吃下整整一瓶蛆蟲。

據院方分析，李女士吃進去的是小蟲，類似於蟲卵，到醫院就診時蟲子都已經很長，說明其在她體內吸取營養長大，到處亂動，使之出現腹痛等症狀。經治療，李女士體內寄生蟲已經去除，目前正配合醫生進行規範治療。