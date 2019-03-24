「兒童天賦基因檢測」內地受熱捧　售價數萬　專家：無科學依據

據內媒近日報道，名為「兒童天賦基因檢測」的服務近來在各地流行，雖然有的收費高達數萬元（人民幣，下同），但還是受到不少父母的追捧。 這些檢測服務聲稱通過唾液就能測出孩子具備哪種天賦，並以此作為孩子的「培養說明書」，培養成某個領域的天才。

「兒童天賦基因檢測」服務在內地流行，不少線上賣家宣稱可以幫助孩子「贏在起跑線上」，請點擊下圖瀏覽相關內容：

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湖南的簡女士花了1萬多元給5歲的兒子做了兒童天賦基因檢測。她將兒子的唾液樣本寄到北京，之後收到一份詳細的報告。簡女士表示：「這種檢測靠的是大數據推理，應該有一定道理。」

在內地的電商平台天貓上，某網店推出了四種兒童天賦基因檢測套餐，標價從4600元至33600元不等，33600元的套餐包含48項，有人際關係/交際能力、責任感、早熟、親和力、音樂天賦等。另一家門店一款號稱全面兒童DNA唾液基因檢測套餐的產品，售價更高達69800元。

報道指出，經調查發現，多數大力推廣兒童天賦基因檢測項目的公司本身並不具備檢測能力，只是商業代理。有業內人士表示，大部分公司讓消費者寄送樣本到能做檢測的機構，賺取高額市場推廣費用，「芯片技術成本很低，只有幾百元，測序略高一些，也很便宜。如果找第三方公司代測樣本，樣本多的話，成本更低」。

專家：這是偽命題

北京大學醫學博士、科普作家王承志表示：「天賦基因決定孩子未來發展是一個偽命題。天賦基因並無充分科學依據，其邏輯是基於一些發表的基因和表型相關性分析，即使一些有明確科學依據的和某種能力相關的基因，也無法代表一個人的天賦。」

（《中國消費者報》）