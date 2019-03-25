雲南一副鄉長被揭攬女坐大脾唱K　爆料者：有「不可描述」行為

有內地網民爆料，雲南大理州巍山縣青華鄉的一名陳姓副鄉長，去年（2018年）底在某間卡拉OK與一名年輕女子親熱，該女子坐在他的大脾上與之擁抱，兩人更有「不可描述」的行為。

照片顯示，一名中年男子和一名年輕女子在暖紅色燈光中舉止親密，女子直接坐在男子大脾上，兩人互相擁抱。（網上圖片）

網民「中國劉傑」今日（25日）發微博爆料稱，雲南大理巍山青華鄉政府領導陳某在當地夜總會「找小姐」，動作「不忍直視」，有「不可描述」行為。

該微博帖文更附有多張照片。當中顯示，一名中年男子和一名年輕女子在暖紅色燈光中舉止親密，女子直接坐在男子大脾上，兩人互相擁抱。在其中一張照片，該年輕女子更俯伏男子身上，頭靠在他的耳朵旁，行為十分親密曖昧。

內媒報道，該陳姓鄉政府領導真名陳學偉，現時是青華鄉黨委副書記。根據大理州紀委公布的信息，2014年1月10日，陳學偉曾在縣城舉辦新居喬遷宴，設宴19桌，被當地紀委「黨內嚴重警告」處分。

當事人否認事件 縣紀委監委介入調查

針對事件，陳學偉向傳媒表示，巍山縣沒有「那種場所」（卡拉OK），自己也沒有去過這些地方，否認是相中人。

巍山縣政府新聞辦則於今日上午通報，根據網民反映，「雲南大理巍山縣青華鄉政府領導陳某在當地KTV包房不雅照」一事，縣紀委監察委已介入調查。

（上游新聞）