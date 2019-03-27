【缺德】河南高校油菜花田盛開　大媽大叔瘋狂採摘：帶回家煮菜吃

河南牧業經濟學院的油菜花田近日盛開，除了吸引不少學生及市民前來觀賞拍照外，亦有大媽大叔趁機「搵食」，擅自採摘後帶回家煮菜吃。 學校保衞科工作人員在周三（27日）指，近日確出現擅自採摘油菜花的情形，保安發現後會加以制止及規勸。

油菜花田近日盛開，除了吸引不少學生及市民前來觀賞拍照。（影片截圖）

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從網上片段所見，有多名大媽手持環保袋在該校龍子湖校區的油菜花田中肆意採摘，有人承認清楚知道油菜花被採摘後就不會再開花及結籽。一位滿頭白發的阿姨更稱，採摘油菜花是為了帶回家吃。

據了解，油菜花田是在去年秋天所種。該校官網上的一份《2018年校園綜合治理工作紀實》顯示，自去年9月起，校方開始清理雜草、清除垃圾死角等勞動活動，為治理過後大面積的裸露黃土，遂於南大門西側、東門北側至體育場北、北門南側等區域種植大面積油菜花。一方面是可以短時間內見綠，另一方面亦希望在2019年春天油菜花田盛開時，成為美麗的校園一景。

學校保衞科工作人員表示日後保安發現後會加以制止及規勸。（影片截圖）

學校保衞處工作人員回應傳媒查詢時坦言，數天前確實遇到過多人來採摘油菜花，保安已經處理過，每天發現後會及時制止。但由於校園是開放區域，且人力物力有限，保安沒有執法權，所以只能盡力規勸。

（北京頭條）