【羅湖海關】12歲跨境學童書包藏142支孕婦血　疑在港驗胎兒性別

據內媒報道，羅湖海關上月底從一名12歲的跨境女學童書包內，截獲142支孕婦血液樣本。 早前多有內媒報道指，因為在內地鑑定胎兒性別是違法的，運輸內地孕婦血液樣本至香港，檢驗胎兒性別，已形成一條地下產業鏈，俗稱「寄血驗子」。

羅湖海關展示被截獲的142支孕婦血。（深圳新聞網）

據《深圳新聞網》報道，2月23日下午，羅湖海關官員發現一名女學生背著書包疾步快走，身邊並無監護人陪同，而她的書包「鼓鼓的」似有異樣，便將其攔截。

當該女學生將書包放入X光機內進行檢查時，海關發現其書包內有大量淡黃色管狀物品。關員遂打開查看，發現有6個用膠帶、膠袋嚴密纏繞的包裹，初步判斷是裝著人體血樣的試管。

據悉，該批試管經清點共142支，規格為10ml/支，管身貼有標籤註明被採集者姓名，並隨附一張繁體字樣的「母血Y染色體基因檢測申請表格」，表格內容包含姓名、身份證/護照號、出生年月、胎芽長度、妊娠周數、血液採集日期、懷孕胎數等具體信息。

該批孕婦血試管上貼有繁體字的基因檢測申請表格，內容包括身份證或護照號、妊娠周數等信息。（深圳新聞網）

據報道，這名女學生自稱是受人委託，攜帶該批試管出境，過關後交給一名叔叔，就可以拿到到「帶工費」。關員隨即通知女孩的監護人到場協助調查，並依法對人體血樣作截留處理。目前，案件仍在調查當中。

去年有港人涉「寄血驗子」被判刑

由於內地禁止胎兒性別鑒定，讓內地孕婦「寄血驗子」的非法生意應運而生。例如去年8月《人民法院報》報道，港人李某早年透過採集逾300名內地孕婦的血液，再把樣本送至香港醫療機構，進行胎兒性別鑒定謀利，他為此遭浙江省平陽縣法院判處拘役2個月，罰款5000元人民幣。