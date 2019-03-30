搶地「種生基」毀山林賣「風水寶地」　福州水源保護區成「墳場」

清明節日臨近，內地官媒《新華社》近日揭露，福建福州多地有偷建豪華墓地和活人墓地的亂象，當地村民佔地自建或轉售牟利，一級水源保護區被大興土木，環境破壞程度觸目驚心。

福清市音西街道轄區內一處山上的豪華大墓地。（新華視點）

水庫變陵園 百座墳墓覆蓋山體

官媒記者實地探訪了福州長樂、福清、連江等地，發現這些違建的豪華墓地主要分布在深山和水庫周邊。在長樂區南陽山，100多座新建墳墓密密麻麻覆蓋了整片山體，其中不少是佔地100平方米以上的活人墓地，原本樹木蔥郁的秀美山脈如今滿目瘡痍。

而在屬於一級水源保護區的長樂三溪水庫和向陽水庫周邊，山上同樣密集分布數百座墳墓，連水庫中的一些小島也密布墳墓，整個庫區宛如一個超級大陵園。目前仍有工人正在施工建墓。

由於違建豪華墓地普遍大量使用石板、水泥澆築。在庫區附近建墓，堆積大量黃土、砂石，一經雨水沖刷都將沖進水庫。

當地一個豪華墓地大門緊閉，鐵門上懸掛著「私家墳墓 謝絕參觀」告示牌。（新華視點）

村民搶佔「風水寶地」販賣牟利

報道稱，記者發現違建豪華墓地的背後，既有當地村民佔地自建，也有搶佔山地販賣牟利的情況。

多位村民透露，儘管去年以來當地政府已加強管制，禁止村民上山私建墳墓，但仍有不少人偷建搶建。經濟條件較好的村民為了建大型墓地，甚至花費百萬元（人民幣．下同）。另外有村民介紹，福清目前一個公墓墓穴售價為4萬元（人民幣．下同）至6萬元，如果自建一處能容納10人以上的活人墓，最低3萬元就能建成。

此外，在福州沿海農村地區，不少人迷信風水，修建墳墓講究背山面水，山清水秀之地往往成為違建修墓的重災區。一些村民還會通過搶佔「風水寶地」販賣牟利，先用鋤頭挖山，放下建材佔地，再以高價賣出去。有的墓地甚至能賣到10萬元。

福清市城頭鎮一名幹部展示墳墓整治過程中參照使用的衛星地圖。（新華視點）

據了解，內地殯葬管理條例明確規定，任何單位和個人未經批准，不得擅自興建殯葬設施，亦禁止建立或者恢復宗族墓地，禁止在耕地、林地、城市公園、風景名勝區和文物保護區等地建造墳墓。此外，興建活人墓、豪華墓未經審批砍伐林木，毀林挖山，亦違反了森林法、環境保護法等規定。

（新華視點）