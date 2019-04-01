四川五層活人墓冇皇管　村民投訴半年　各政府部門互相推諉

內地再爆出有豪華活人墓的的新聞，繼福建福州多地被揭發有人佔用公地，偷建豪華墓地和活人墓地的亂像，四川亦爆出有人興建五層的豪華活人墓。 活人墓附近的民居曾嘗試投訴，但半年來不斷被不同部門推諉，至今活人墓仍然未被拆除。

活人墓離最近的民居只有約五米。(封面新聞)

康某是四川常林鄉花鹽河村人，2018年9月，重病在身的他，希望落葉歸根，提前修起一座五層豪華活人墓。活人墓佔用了部份耕地，而且距離同村村民楊娟家僅5米遠，給楊娟一家帶來巨大陰影。去年9月開始，楊娟多次向鄉政府、縣國土局、縣民政局反映，要求拆除這座活人墓，但沒有效果。

去年10月底，西充縣國土資源局接到楊娟的投訴後，曾給墓主送達責令改正行為通知書，要求15天之內恢復原狀。由於常林鄉政府證實了活人墓一部分是位於耕地之上，根據《土地管理法》和《耕地保護條例》都明確規定不能非法佔用耕地、基本農田進行修塘建墳，按理說拆除這個活人墓輕而易舉。但楊娟的投訴卻被不同政門互相推諉。

楊娟曾多次找鄉政府處埋事件，但被鄉長趙勝利敷衍了事。（片段截圖）

各種理由不斷拖延 官員回應態度惡劣

常林鄉鄉政府指，應由土地行政主管部門責令限期整改或者治理。此後，國土、民政、林業等3個部門趕到現場查看，但沒有下文。直到楊娟一再投訴，西充縣國土資源局於今年1月底才派人府到實地查看核實，並責成村委會對修建人限期整改。

就這樣，「球」又被踢回村委會、縣級執法部門。鄉政府部門的人以各種理由不斷拖延，至今只拆除了活人墓墓頂。楊娟再次到常林鄉政府，找到鄉長趙勝利，趙勝利未有確答覆楊娟何時會拆毀活人墓，反而感到不甚其煩，態度惡劣地告訴楊娟：「要告（政府）隨便你告。」

副縣長要求在4月中拆除剩下墳地

3月30日，在電視台節目的「陽光問政」直播中，常林鄉長趙勝利、縣自然資源局執法大隊隊長何光星、鄉國土資源所所長何倫湧等領導，繼續理直氣壯地互相推諉。

也在現場的西充副縣長何湧泉對此怒不可遏：「修墓非法佔用了耕地，而且對周邊群眾的生產生活造成了影響，他們（鄉長、大隊長、所長等）今天在現場還在互相推諉，他們的答覆和行為，我都不滿意，群眾肯定當然也不滿意。」何湧泉要求在4月15日必須拆除剩下的墳地，又批評事件反映政府部門「工作不力、作風不實、執法不嚴、不敢擔當、慢作為」，何湧泉代表縣人民政府向受影響的群眾道歉，但同時亦表明自己對事件不知情。

（封面新聞）