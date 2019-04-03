華裔律師疑詐騙過百名投資移民被FBI通緝　涉案金額超五千萬美元

美國FBI對一名經常為中國人辦理申請移民美國業務的華裔女律師發起了通緝令，指控她涉嫌製造大規模的移民欺詐案件。 起訴書指她和前夫涉嫌製造虛假文件，幫助過百名投資者申請移民，又在投資者不知情的情況下挪用他們的資金，涉案金額超過五千萬美元，而該女子和其前夫則從中獲利過千萬美元。

陳丹虹去年10月被聯邦證券交易委員會起訴。(網站截圖)

陳丹虹去年10 月遭聯邦證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）起訴，案件原於今年3月26日開審，但當陳丹虹未有出庭應訊，FBI要求法庭公開起訴書內容，呼籲民眾協助追緝陳丹虹。

解封的14項指控主要涉及簽證欺詐相關犯罪，包括指陳丹虹及其前夫葉建雲（譯音）製造虛假資料，令超過一百位客戶可以合資格申請一個名為「EB-5」的投資移民項目，從而令客戶可以在美國定居。

客戶被建議投資在一家名為「金門地區中心有限公司」（Golden State Reginal Center LLC）的投資移民區域中心，總金額達到5200萬美元，但陳丹虹和前夫又未向投資者披露，二人是公司的幕後控制者，結果二人從中獲利1200萬美元。

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被指毀滅證據 潛逃海外

當得知受到證券交易委員會調查的消息之後，陳丹虹夫婦以篡改文件日期，並銷毀其它商業文件的方式，企圖掩蓋他們在投資移民欺詐中的角色。而陳丹虹未有出庭，有報道指她於去年10月取得多米尼加共和國的公民身份，FBI懷疑她使用假名潛逃到該國。

據陳丹虹律師事務所的官方網站介紹，她有波士頓大學法學院的學位，畢業後通過紐約律師資格考試成為美國的律師，多年來為華人社區及美國高校提供法律諮詢服務。網站中也有大量她出席各種講座、接受美國華文媒體和中國媒體採訪的圖片，以及她宣稱是美國國會頒發給她的各種獎項。

陳丹虹律師事務所的網站，以中國人為主要服務對象。(網站截圖)

投資移民騙案時有發生 大部份受害者來自中國

EB-5是目前廣受中國人青睞的一種投資移民美國的途徑，因其門檻低、限制少，流程簡單，過去十年，美國通過EB-5向中國人發放了43448張綠卡。然而，由於法律和監管的漏洞太多，在過去幾年，涉及EB-5項目的詐騙案件不止發生一次，而且大部份受害者都是來自中國。

（綜合報道）