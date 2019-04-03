【有片慎入】武漢頒「打狗令」　警方當街殘忍殺狗影片曝光

內地動保團體「動保立法委網巡組」近日在微博上指控，湖北武漢政府爲了舉辦世界軍人運動會，上月頒發「打狗令」，當地警方爲此組織「打狗隊」，全面撲殺流浪犬和肩高超過45厘米的家犬。 該團體周三（2日）還曝光了一段當地市民提供的影片，指警察光天化日之下，在犬主一家人面前，當街將寵物犬棒擊致死，期間犬主欲護犬，也被警察打傷。

拍片人稱，他的1歲寵物犬被武漢警察用棍棒不斷毆打致死。（影片截圖）

影片所見，數名警察圍著一隻德國牧羊犬，其中一名警察控制著狗隻，狗狗已躺在地上奄奄一息，還有一名警察上前用棍棒不斷毆打狗隻。這隻德國牧羊犬被當街打死，警察隨後將屍體丟上車，地面留下一灘血迹。

拍攝影片的民眾在片中控訴，這是武漢洪山區執法局把他們養的1歲德國牧羊犬活活打死了，他多次阻撓，也被警察打，還有他父親的手也被打傷。「真的很傷心，（警察）來了這麼多人，把我一家人都打了，還有狗狗」。

有網民在該影片下的評論區引述當事人說，這群警察是直接衝進他們家，把他們一家四口（其中有兩人是老人家）直接綁著扣著，當著他們的面，在家裏毆打狗隻。「影片是狗狗快要被打死，才被拖出來在街上打的。他們家爲此不管是身體還是精神都遭受嚴重傷害。」但也有網民指出該評論是造謠生事，胡說八道。

「動保立法委網巡組」在微博@了許多官方微博要求獲得關注。（網絡圖片）

「動保立法委網巡組」1日曾發文指出，武漢市今年10月即將舉行第七屆世界軍人運動會，這場世界盛會竟然成為狗狗的煉獄。自從3月以來，武漢各區派出所組織打狗隊，殘忍撲殺流浪狗，所有家犬肩高不能超過45厘米，如有超標就強行沒收，最後結果就是被殘忍的處理掉。有愛心人士曾打市長熱綫要求公開執法、陽光執法，却得不到回應。而上述指控文章其後遭到不明原因被刪除。

「動保立法委網巡組」2日再次發文強調，對於打狗暴行，武漢市民怨已深，「請武漢市政府趕緊懸崖勒馬，若再這樣無視民情，一意孤行，後果恐不堪設想。」該組織還說，已經陸續收到武漢市民私信爆料相關信息，如政府不思悔改，將整合爆料信息後一併曝光。

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