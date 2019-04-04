廣東惠州漢遭廿多人圍毆倒地重傷　以剪刀還擊插傷數人被刑拘

是正當防範還是蓄意傷人？在廣東惠州，一名男子在釣魚回家途中被人圍毆倒地重傷，期間他取出釣魚時用的剪刀，周圍亂刺還擊並插傷數人。事後，男子卻因涉嫌故意傷害罪被警方刑事拘留。

鄭劍鋒將摩托車停下後，多人立即圍過來叫罵，然後幾個人開始打他，之後人越來越多，一度有超過20人追打。（網上圖片）

事件發生於去年6月24日深夜11時40分，事主鄭劍鋒的弟弟鄭劍雲因其承租的冷凍庫空調聲音太大，令同村的歐家非常不滿。雙方當時在毆家談判不果並發生衝突，鄭劍雲被歐家叫來的多人追打，但最終成功逃脫。

約半小時後，鄭劍鋒釣完魚回家，因事前已知歐家與他弟弟有衝突，便騎著摩托車過去歐家「討說法」。然而，鄭劍鋒將摩托車停下後，多人立即圍過來叫罵，幾個人開始打他，之後人越來越多，一度有超過20人追打。被人圍毆期間，鄭劍鋒從褲袋中拿出一把釣魚時用的剪刀到處亂刺還擊。在掙脫過程中，他在一小巷中跌倒，眾人又繼續毆打。

最終，一名村民來到現場，見到鄭劍鋒已經一動不動躺在地上，還有兩三個人在打他。該村民趁施襲者不注意，把鄭劍鋒背走送院。

6名圍毆者被捕

鄭劍鋒在事件中嚴重受傷。陸豐市人民醫院的《入院記錄》顯示，送院時鄭劍鋒頭皮血腫、頭皮挫裂傷、頸部皮膚裂傷、右小腿皮膚裂傷、多處挫擦傷。

但由於在掙脫圍困的過程中，鄭劍鋒曾用剪刀刺傷數人，2人被刺成重傷，3人輕微傷。警方遂於28日中午將在醫院接受治療的鄭劍鋒帶走。同日下午10時，鄭劍鋒因涉嫌故意傷害罪被刑拘，羈押於惠東縣看守所。惠東縣公安局公共關係辦公室相關負責人對此表示，鄭劍鋒的確被多人毆打，但他也捅傷了數人，因此警方將雙方的人都拘捕了。

據了解，6人因涉嫌圍毆鄭劍鋒，已被惠東縣人民檢察院以「涉嫌聚眾鬥毆罪」批准逮捕，案件正在進一步辦理中。而鄭劍鋒故意傷害案，將於6月11日前在惠東縣人民法院開庭審理。

事件引起不少網民討論，大多認為事主鄭劍鋒被多人圍毆，以剪刀還擊應屬「正當防衛」，甚至有人揶揄：「只有被打死才不犯法嗎？」：