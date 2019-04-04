南京管理公司跪低　取消清潔工智能手表警報功能

近日，南京清潔工人獲發配智能手表並被要求在工作時配戴，當清潔工人停留超過20分鐘，手表就會發出警報。事件引起熱議，網民一面倒批評措施不人道。 管理公司回應傳媒查詢時指，已經暫停警報功能，強調無意催促清潔工工作，只為方便管理。

管理公司指已停止智能手表中的警報功能。（澎湃新聞）

南京建鄴區的500多名清潔工人們在3月初陸續獲發放智能手表，除了看時間，還可以對講說話。最重要的是定位功能，一旦清潔工在原地不動超過了20分鐘，這款手環就會自動發出語音：「短暫的休息之後，繼續努力工作吧，加油！」除了語音提示以外，如果清潔工在工作時間內離開了自己的工作區域，這款手環還會自動上報。

事件引發熱議，不少網民批評做法不人道。內地記者向南京建環環境服務有限責任公司了解，對方指該項警報功能已取消，又指配發手表並不是要監視清潔工人，也無意催促員工幹活，只是有助管理的工具，智能手環的一些定位、語音提醒功能並不作為環衛工的考核依據。負責人亦明確表示，自從配發智能手表以來，沒有一位工人因為手表提供的信息被罰。

據報，成都和杭州的清潔工都有用類似的智能手表，智能手表還對心率和血壓等重要身體參數能及時了解，一旦出現緊急情況，還有一鍵SOS報警功能。

（澎湃新聞）