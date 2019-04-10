江蘇「江東大媽」兩年助警破逾30案　拘捕疑犯60餘人

北京的「朝陽群眾」因為多次成功舉報名人吸毒和嫖娼行為而知名，而近年來江蘇省鎮江市的「江東大媽」也悄悄冒起，協助公安維護治安。 鎮江市公安局一個派出所所長表示，「兩年來，『江東大媽』協助公安機關破獲盜竊、傳銷等案件30餘起，直接及協助抓獲犯罪嫌疑人60餘人，收集各類治安隱患信息300餘條，使該區域可防性案件發案同比下降47.5%」。

江蘇省鎮江市的「江東大媽」近年起協助公安維護治安。（《現代快報》）

據內媒報道，「江東大媽」的「江東」是指鎮江市京口區四牌樓街道江東社區。江東社區屬於典型的「城中村」，居住著2.5萬餘人。民警指，因為該處違建較多，房租低廉，流動人口佔到70%以上，盜竊、涉毒、傳銷類案件數量明顯高於其他住宅區，這使得該處成為治安管理的難題。

2017年底，當地派出所決定訓練一群平均年齡65歲的江東大媽成為義工，以解決治安難題。這些大媽很多人在當地住了幾十年，對當地情況的了解甚至比民警熟悉。民警將江東大媽分成若干巡防小組，每5人一組，劃定了治安情況復雜的巡防哨點，並建立由民警和大媽共同組成的微信群，及時通報各類信息。

就在當年12月，江東大媽建立首功。當時大媽發現一名男子形跡可疑，一直盯著路邊汽車內的物品，於是在附近隱蔽處拍照並傳至微信群。民警辨認出該男子是慣犯，在幾分鐘後趕往現場將其拘捕。

曾助警方破獲傳銷集團

江東大媽描述，最讓她們驚心動魄的是在一年前協助派出所破獲一個7人傳銷集團。當時這個傳銷集團的成員租住在社區，大媽需假扮成房東，以漏水為藉口讓傳銷集團的成員開門，這時候民警衝進屋內，拘捕眾人。民警表示，多虧了大媽的協助，如果當時強行破門進入，可能因疑犯反抗或者從樓上跳下逃跑，造成人員受傷。

目前江東大媽在編在冊人數已達48人，年齡最大的73歲，還有2名男子加入了進來。京口區副區長、公安分局長姚恆清表示，分局考慮將江東大媽的經驗和做法向更多社區推廣。

（《現代快報》）