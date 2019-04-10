蘇州高三男生上廁所用力過猛「爆肺」　醫生：體型瘦弱青年要留意

江蘇蘇州一名瘦弱的男生小陳，在高考複習壓力下屢屢氣胸（俗稱爆肺）發作，甚至因為上廁所時用力過猛而導致肺泡破裂。最終，小陳只能提着胸腔引流瓶參加英語口語高考。

高三男生上廁所用力過猛「爆肺」，醫生指情況在體型瘦弱青年中不少見。（示意圖／視覺中國）

高三學生小陳即將迎來高考，然而他近日卻不敵複習迎考壓力，出現胸悶胸痛的症狀，休息後仍不能緩解，家人連忙將其送至當地醫院就診。

胸片檢查顯示，小陳右側大量肺泡破裂導致氣胸，肺部被壓縮了70%以上。在胸外科醫生安排下，小陳住院治療並接受了胸腔閉式引流術，將肺泡破裂產生的大量積氣排出，終於能正常呼吸。

然而好景不長，由於小陳身體太過瘦弱，在幾天後上廁所時，因為用力過猛，肺泡不幸再次破裂形成氣胸，胸悶胸痛症狀亦愈發加劇，醫生檢查時幾乎聽不到小陳的右肺呼吸。

小陳肺部的電腦斷層掃描檢查（CT）可見氣胸症狀嚴重。（網上圖片）

瘦弱青年應加強鍛煉預防氣胸

考慮到小陳的病情，與即將到來的英語口語高考，醫院在與其家人溝通後，對小陳實施了胸腔鏡肺大泡切除手術。術後第二天，小陳成為考場上的「另類考生」，提着胸腔引流瓶參加考試。

醫生指出，由於診治得當，目前小陳的身體正在康復中。不過，小陳這樣的情況如今並不少見，自發性氣胸多發於年輕的瘦弱青年。這類人群因體質較差，在高強度的環境下，肺泡會因內壓過高發生破裂，氣體逸出肺組織而跑進胸腔產生氣胸。醫生提醒，體型瘦弱者、「小鮮肉」平時更應加強鍛鍊及補充營養。

（現代快報）