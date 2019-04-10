深圳女在公廁為狗洗澡　打斷勸阻清潔員6根肋骨：狗比你值錢百倍

人不如狗？深圳近日有一名女子在公廁為其飼養的狗洗澡，遭到廁所清潔員勸阻後，竟出手毆打對方，使其六根肋骨骨折，更揚言「我的狗比你值錢一百倍」。

六旬清潔員被打，6根肋骨骨折。（影片截圖）

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近日，廣東深圳一名60多歲的女清潔員被人打傷送院。該清潔員的丈夫稱，其妻見到一女子在公廁洗手盆為寵物狗洗澡，便立即出言勸阻，不料對方竟出言侮辱，揚言「我的狗比你值錢一百倍」。

後來，該清潔員找公園保安到場處理，該女子當時已把狗抱出廁所，她的丈夫也來到現場。雙方其後發生衝突，該女子出手毆打清潔員，把她拖到地上，更用膝蓋跪在其腹部上；她的丈夫則牽著狗，沒有參與毆打。

該清潔員的丈夫表示，妻子被打得滿身是傷，經醫院初步診斷，其六根肋骨骨折，獲鑑定為輕微傷，「你一個年輕人打一個60幾歲的老人，至於嗎？」

打人女子及其丈夫當日被送上警車並帶到派出所。警方目前已經介入調查，正就事件進一步處理中。

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