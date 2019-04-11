陝西孝子為母報仇殺3父子案上訴　否認報復社會　稱被誘導作供

今天（11日）上午，陝西省漢中市中級人民法院刑事審判法庭公開開庭審理張扣扣故意殺人、故意毀壞財物的上訴案。 上訴人張扣扣在回答辯護律師的發問時表示，自己沒有精神病，否認檢察機關說他為報復社會而隨便殺人，又指自己被警員誘導作供。

張扣扣在庭上否認自己是報復社會。(網上圖片)

上午11時許，辯方律師向張扣扣問及為甚麼要等22年後才報復殺人。張扣扣解釋自己在母親死後，曾發誓要報，但後來一直沒見過案中死者之一，亦是殺害張扣扣母親的兇手王正軍。直到2018年農曆新年前，張扣扣發現王正軍回來了，看到王正軍後，腦裏瞬間又想母親被打死的場景。

張扣扣又否認是因為工作不順而遷怨於王家三人。張扣扣在庭上指，他被警員審問時，警員問他個人生活事情，張扣扣拒絕回答。後來張扣扣以為警察是與他聊天，才把工作不順的事情說出來，想不到警員作為證供記錄下來，張扣扣認為自己是被誘供。張扣扣強調自己不是神經病，否認檢察機關說他為報復社會而隨便殺人，並當庭提出申請，對其作案時精神障礙程度進行鑑定。張扣扣亦聲稱自己在殺人時就有了自首的想法，否認了是因為窮途末路而選擇投案。

上訴案目前仍在審訴中。

因為記恨鄰居王正軍22年傷害張扣扣母親致命，張扣扣在去年2月15日（大年三十）持刀襲擊王正軍及其兄長王校軍，二人當場死亡。張扣扣其後來到兩名死者的父親王自新家中，持刀刺向王自新致其死亡，並在兩日後到公安機關投案自首。今年1月被法院一審判處死刑。

（東方網）