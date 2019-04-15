童裝之都織里加強規管童模行業：若孩子反感拍攝　政府部門會干預

浙江一名3歲「童模」日前遭到母親踢踹，引發外界關注童模行業黑幕，內媒揭露有家長將子女當成賺錢工具，影響子女正常的童年生活。 對此，有童裝之都稱號的浙江織里決定加強保護兒童的權益，若發現有兒童對拍攝反感，政府部門會干預。

據官方統計，現時在浙江織里有近140名童模。(新華網)

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澎湃新聞記者近日探訪織里鎮多個童模拍攝基地，發現不少基地加強了管理，人員出入要登記，防止外來人士進入場地。

織里鎮鎮政府宣教文辦教育科科長朱佩指，4月10日開始，當地對參加過演出、拍攝或正在培訓的童模進行摸底排查，範圍包括全鎮中小學及幼兒園。通過街道辦、學校和培訓機構分頭統計，目前童模人數為139人，以3至6歲、8至10歲的孩子居多。

織里鎮宣教文辦主任沈哲婷表，他們會派人到為這些童模進行家訪，若發現孩子（對拍攝）反感，政府部門會予以干預。又指今次行動只是開始，出發點在於保護兒童權益。當對童模數量、家庭情況上有一定認識，有利於展開後續工作。

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家長如何正確引導是童模成長的關鍵

童模經濟近年來曾多次被媒體報道，少數童模年收入過百萬、一年賺一套房等例子被反復提及。輿論熱議的同時，也令人反思孩子是否淪為成人賺錢的工具，工作時間無限制會否損害孩子的權益等。

孩子的心理問題也值得重視。國家一級心理諮詢師李廣華接受新華網採訪時曾稱，童模在拍攝過程中，家長和攝影師往往會利用孩子對其的信任，引導孩子做一些他內心可能並不喜歡的表情或動作。童模會在潛移默化中完成過多的社會行為，審美、言語和為人處世的方式會早熟。李光華認為，家長如何正確引導對童模的成長至關重要。

（澎湃新聞）