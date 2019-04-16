叫外賣同抑鬱症有關？內地外賣App近年興起，改變了不少民眾的生活方式，但亦引發食品安全等疑慮。最新調查更顯示，大學生叫外賣頻率或影響身心健康，叫外賣頻率愈高者，抑鬱傾向亦較為嚴重。

內地外賣平台近年興起，改變了不少民眾的生活習慣。（資料圖片／視覺中國）

中國社會科學院近日公布對全國18所高校大學生和畢業生的調查結果顯示，用餐時叫外賣頻率愈高的大學生，其身體和心理健康的自評得分愈差，抑鬱得分亦愈高。叫外賣和身心健康之間是否有顯著關係，還有待進一步檢驗。

調查發現，有43.4%的大學生有叫外賣習慣。其中6.4%的大學生幾乎每天叫外賣，16%的大學生每周叫外賣3至5次，21%的大學生每周1至2次。

參與課題研究的中國社科院博士張振宇表示，就大學生心理狀況的總體情況而言，大學生自評心理健康平均為8.45分，但抑鬱量表（CES-D-10）測量得分在10分以上的佔36.3%。抑鬱量表得分愈高，表明抑鬱狀況愈嚴重。

報告指出，早年曾有「留守兒童」經歷的大學生，心理健康得分、自評心理健康得分、自評生理得分均較差。（資料圖片）

調查：留守兒童抑鬱傾向較高

在健康方面，大學生自評健康情況總體好於使用量表測得的健康狀況，說明部分大學生並未意識到自己的健康問題。此外，約有45%的大學生評價自己的睡眠質量不超過6分（總分10分）。

調研組還發現，早年曾有「留守兒童」（父母長期外出務工）經歷的大學生，心理健康得分、自評心理健康得分、自評生理得分均較差，且抑鬱傾向高於其他學生。此外，生理健康、自評生理、自評心理隨着大學年級升高有下降趨勢，抑鬱得分有升高趨勢。

調研組指出，家庭經濟條件好的同學在不同維度得分全部高於家庭條件差的學生，學習成績與健康得分呈現正相關，而上網時間愈久，抑鬱傾向亦更為明顯。

（中國青年報）