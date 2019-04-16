廣西鄉書記半躺梳化抽煙打牌　女副鄉長服侍按腳　涉違紀皆被免職

近日，網上流傳一段舉報廣西官員半躺在梳化上抽煙打牌的短片。片中顯示桌子上擺放有現金，疑似在賭錢。這名官員的一條腿還放在旁邊女子的大腿上，女子用雙手為其按摩腳部。 據悉，涉事官員是該省河池市宜州區龍頭鄉黨委書記韋東海，為其按腳的女子則是龍頭鄉的副鄉長王娟。這段不雅短片曝光後引起熱議，官方其後通報指，兩名當事人已被免職，紀委亦已介入調查此事。

影片顯示，韋東海半躺在梳化上抽煙打牌，其女下屬在旁用手為其按腳。（影片截圖）

據報道，發布這段短片的舉報者還寫了實名舉報信，分別將有關韋東海涉嫌違紀的材料遞交到當地政府。

宜州區紀律檢查委員會周二（16日）發布通報指，短片反映的事實發生在2017年10月，韋東海召集龍頭鄉駐拉浪辦事處的幾名幹部在其宿舍內以「擺頭注」的方式玩撲克牌。韋東海此前參加籃球運動扭傷腳踝，因此在玩牌過程中，其叫來王娟到宿舍為其搽藥約20分鐘。

通報稱，根據調查結果，宜州區委、區紀委認為韋東海、王娟2名幹部不注重形象，追求低級趣味，參與以現金為籌碼的玩牌活動，在社會上造成嚴重不良影響，決定給予二人免職處理，目前其他問題仍在調查中。

（新京報、澎湃新聞）