村官在飯店吃飯五年不給錢　累積「白條」重兩斤價值30多萬

內蒙古呼和浩特市新城區生蓋營村村民雲有貞2008年開了家飯店，飯店開業沒多久，當地一些村幹部就開始在飯店吃飯「打白條」。從2008年至2013年，這些村幹部在雲有貞的飯店打了大量白條，這些白條重達兩斤，時至今日尚有30多萬元（人民幣，下同）飯費沒還上。

村官吃飯打的「白條」。（網絡圖片）

據雲有貞介紹，2008年飯店開業不久，村裡的一些幹部就開始到他家飯店吃飯。雲有貞同意了他們提出的「吃飯簽單，年底結帳」的要求。

從2008年，生蓋營村委會也曾拿出數萬元結算當年的部分飯費，餘下欠款說下一年再給。然而，這樣一直到2013年，村幹部們共欠下飯費30多萬元，欠帳卻始終沒還上。

雲有貞就拿著白條多次找到這些村幹部，但一直沒個說法。

雲有貞向媒體出示了當年生蓋營村幹部給他打的白條。這些白條都金額從100多元至500多元不等。白條上面不僅有吃飯的村幹部的簽字，有些白條還標明了此次吃飯請的是哪些部門。「這些白條到底有多少張，我記不清了，不過應該有1公斤重。」雲有貞說。

這些「白條」重達兩斤。（網絡圖片）

經雲有貞統計，經現任生蓋營村黨支部書記劉建平簽字的白條累計有88758元，現任生蓋營村黨支部副書記劉福鎖簽字的白條累計有80000元，此外，還有村會計等10多人簽字的白條，共計30多萬元。

「這些曾經吃飯打過白條的人現在除幾個人不在任外，大部分都在村黨支部工作，所以現在村委會的幹部們不認這個賬。」雲有貞對記者說。

生蓋營村黨支部書記劉建平說，他們確實欠雲有貞飯費，當年上級來村裡檢查以及村裡的一些活動都要安排飯，所以就到雲有貞的飯店賒了賬。但是，「現在村裡即使有錢也沒法下賬」，所以無法支付雲有貞的欠款。他說，村黨支部的意見是把村裡一塊宅基地給雲有貞抵債，或者讓他到法院起訴，「讓法院把欠款執行回去」，但村委會的幹部們不同意。

（正北方網）