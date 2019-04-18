效仿坐引擎蓋維權　蘭州平治女車主控訴新車安全囊嚮警報

平治西安女車主維權事件剛剛落下帷幕，甘肅蘭州再被曝出相似的維權事件。周三（17日），一位女車主疑效仿西安利之星女車主維權行為，也坐在蘭州之星平治授權店（4S店）一輛平治車的引擎蓋上，與店內銷售人員理論維權。 據悉，涉事的「蘭州之星」車行與西安「利之星」車行屬同一集團。

在平治授權店「蘭州之星」車行內，一名女車主坐在車蓋上維權，店員在旁解釋。（影片截圖）

蘭州女車主：車行私吞萬元優惠

根據內媒發布的影片顯示，一位齊肩短髮女子坐在一輛平治車引擎蓋上，對銷售人員持續發問：「那麼你給我的檢測準確嗎、公平嗎、透明嗎？」女子情緒激動，客服人員在旁並不斷解釋。

該名女車主其後接受媒體採訪時表示，自己以115萬元（人民幣，下同）全款購入一輛平治車，結果剛開了不到2公里，就發生安全氣囊報警的情況。此後安全氣囊報警系統經常提示開啟、關閉，她要求第三方檢測卻遭拒。當她致電車行職員查詢時，對方卻表示「不用理會」。

女車主還指出，車行「私吞」廠家給的老客戶購新車的近萬元優惠。據稱，她本來已擁有一輛平治房車，再購買一輛平治時，車廠會提供1.8萬元購車優惠，惟車行人員卻騙她說只有8000元。另外，車行職員購車時又要求她繳交3000元「勞務服務費」，否則沒辦法交車款。直到她向平治中國投訴，對方才急忙改口稱願退還款項。

「蘭州之星」車行與西安「利之星」車行同屬利星行集團。（蘭州之星官網）

涉事車行蘭州之星其後證實，目前該車主車輛的氣囊問題正在協商。平治中國客服中心客服人員則表示，對此事暫不了解，建議關注此事進展。目前當地工商部門已對此事介入調查。

而據蘭州之星官網介紹，該店與西安利之星平治店同屬利星行集團成員。法定代表人同是馬來西亞人顏健生。

西安王女士此前為維權將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。（網上圖片）

西安利之星維權車主隊伍逐漸壯大

坐在平治車的引擎蓋上哭訴維權，最早來自陝西西安的王女士。雖然目前王女士與涉事車行西安利之星已經和解，但由此引出的一系列汽車銷售商損害消費者權益的問題仍在發酵。

據報道，西安利之星4S店目前已暫停新車銷售服務，近日亦不斷有車主前來店內進行維權。有人當場建立維權的微信群，吸引多名車主加入群聊。其中一個名為西安利之星金融服務費維權群內已有300餘人。

至於車主維權的具體內容，主要涉及「金融服務費」「續保押金」等款項，金融服務費從7000元到3.6萬元不等，還有車主稱曾被該店強賣裝潢。

據悉，目前西安利之星僅承諾退還「續保押金」，而金融服務費則尚沒有明確說法。一位車主向車行工作人員提出質疑，他認為西安利之星先行給王女士退回金融服務費的做法，意味著該筆費用並非合理合法，如果王女士的金融服務費可以被退回，其他被收取金融服務費的車主也應獲得退款。

西安利之星一名工作人員則回復稱，暫時只能對相關情況進行登記。

（澎湃新聞）