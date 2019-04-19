上海獸父多次強姦就讀初二女兒　母親不阻止反幫忙捂口免哭鬧

據內媒報道，2017年正就讀初二的欣欣（化名）從貴州老家到上海父母處過暑假，被父親王某強姦，在場的母親張某不但不阻止，更協助捂口以免哭鬧。欣欣曾經試過逃走無果，20天內多次慘遭親生父親性侵。 據內媒近日引述上海崇明區檢察院消息，張某及王某已於去年2月被法院以強姦罪，分別判處有期徒刑15年及9年，同時撤銷監護人資格。

報道引述承辦此案檢察官表示，王某一家所住的地方只有兩間房，欣欣的弟妹共住一間，欣欣則與王某及張某同睡。某天晚上，王某強行將欣欣按在身下企圖強奸，欣欣猛烈反抗，在旁的張某非但沒有保護女兒，反而充當幫兇，捂住欣欣的口，讓她不要哭鬧。王某最終強姦欣欣，事後他更揚言，將來欣欣的妹妹也要用身體來「報答」父親。

欣欣被父親王某多次強姦，母親非但沒有阻止，反而幫忙捂口以免哭鬧。（網上圖片）

為了逃避王某，欣欣翌日就找機會逃進附近派出所，報警稱是從老家偷走，獲送往救助站。但王某發現欣欣逃走亦到派出所報案，最終將欣欣領回，事後以毒打作教訓。此後，欣欣雖然屢以割腕、逃跑的方式以讓父母醒覺，但都無補於事，欣欣在20多天被王某多次強姦。

欣欣原本一直在貴州老家生活，此次到上海只是與父母一同過暑假。暑假結束後，欣欣得以回到貴州，王某就威脅不准告發，否則就會殺死全家。欣欣極度害怕，將整件事都告知祖父、祖母，並由姑姑陪同下到上海報案。

值得一提是，王某早在欣欣10歲時就曾經強姦過欣欣，當時欣欣只是懂事後第一次見到一直在外工作的父親。欣欣本不願到上海過暑假，但礙於父親的命令，加上當年已獲悉事件的姑姑認為張某應會保護女兒，未料卻是令欣欣「送羊入虎口」。

檢察機關認為，王某、張某以暴力手段多次強姦未成年被害人，情節惡劣，犯罪事實清楚，證據確實、充分。王某、張某在2017年11月被以強姦罪提起公訴，2018年2月分別被法院一審判處有期徒刑15年及9年。

（上觀新聞）