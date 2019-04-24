【無劇透】浙江戲院播《復聯4》前放彩蛋　請觀眾先看老賴名單

《復仇者聯盟4》已經在內地、香港、韓國等多個地區上映，影迷的反應熱烈。 在浙江麗水市一間戲院的影迷就欣賞到一個特別的版本，蓮都區法院就在電影播放前，播出關於「欠債未履行後果」的短片以及「失信被執行人員名單」，可以說是給影迷的一個小小彩蛋。

浙江有戲院在播《復仇者聯盟4》播放老賴名單。(浙江天平微信公眾號)

4月24日凌晨，浙江麗水市一家戲院的《復仇者聯盟4》首映場座無虛席，影迷正在吃着爆谷等待正式放映時，看到了一個特殊的「彩蛋」──蓮都區法院關於「欠債未履行後果」的快閃短片以及「失信被執行人員名單」。被執行人員名單共5頁，每頁12人，內容包括姓名、照片、金額等，有觀眾拿出手機拍照。

蓮都法院執行局負責人表示，在《復仇者聯盟4》播映期間，會在主城區多家影院映前播放這段短片。而該院通過院線公布失信被執行人名單已有一年，似乎都有一定作用：其中一位老賴藍某2017年因借款合同糾紛被訴至法院，進入執行程序後未及時履行義務，後經朋友提醒，了解到自己被放在影院曝光，隨即趕到法院，將5萬元欠款履行完畢，讓法院趕緊把自己的名字從老賴名單裏撤下來，原因是上高中的女兒周末要和同伴一起看電影。

（澎湃新聞）