【申請居港失敗】滬7歲童港籍母入獄　為獲戶口改由外祖父母監護

上海一名7歲兒童歡歡（化名）自出生以來就生父不明，一直隨外祖父母生活，其香港籍母親幾乎不盡撫養義務。由於其母並無內地戶籍，目前又已經入獄，而他出生證明上的父親亦被證明非親生父親，因此，歡歡一直無法獲得戶口，就學等權益都受到影響。 歡歡的外祖父母在為其申請居港失敗後，向上海寶山法院提出變更監護人申請。法院審理後認為，為了維護歡歡的戶口、就學、財產維護等合法權益，決定將歡歡的監護人變更為其外祖父母。

歡歡的外祖父母一直努力為其申請居港，但未獲成功。圖為內地簽發的單程證。（示意圖）

據內媒《澎湃新聞》報道，香港籍梁姓女子2011年12月在上海生下歡歡，因梁女私生活較為混亂，無法確定歡歡的生父是誰，只因懷孕期間曾與李姓男子短暫同居生活，便在出生醫學證明的「父親」欄上寫了李男的名字。

歡歡出生後就一直隨外祖父母生活，梁女幾乎不盡撫養義務，而李男亦早已失去聯繫，加之梁女不具內地戶籍，歡歡的戶口問題一直懸而未決，亦因此無法就讀幼稚園，由外祖父母在家自行教育。

期間，歡歡的外祖父母曾為其申請香港居民資格，但由於諸多原因而無法成功辦理。

歡歡出生醫學證明上的父母皆在獄中服刑。（示意圖）

法定父母皆入獄服刑

歡歡2018年到了就讀小學的年齡，卻仍因沒有戶口而無法入學。同年5月，梁女因販賣毒品罪被判處有期徒刑15年，進入女子監獄服刑。歡歡的外祖父母只好嘗試將小孩的戶口掛入醫學證明上記載的父親李男之下。

歡歡的外祖父母經多方努力，了解到李男也在監獄服刑。他們找到李男，通過DNA檢測得知李男並非歡歡的生父，歡歡的落戶問題再次遇到阻礙。

上海寶山法院為維護歡歡的合法權益，判決歡歡的監護人變更為其外祖父母。（網上圖片）

變更監護權解戶口難題

為盡快解決孩子撫養、上學問題，歡歡的外祖父母只得向法院提出監護權變更申請。上海寶山法院受理案件後，徵求了在監獄服刑的梁女意見，梁女表示自己沒有能力撫養孩子，同意由其父母行使對歡歡的監護權。

寶山法院審理後認為，歡歡的父母均因故不能履行監護職責，其外祖父母作為實際撫養人，願意承擔撫養照顧義務和監護責任，但又因其外祖父母無法律上的監護人身份，導致歡歡的戶口、就學、財產維護等合法權益都無法實現。為維護歡歡的合法權益，判決歡歡的監護人變更為其外祖父母。

（澎湃新聞）