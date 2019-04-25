【另類「黑金」】中國製假髮在非洲獲追捧　留學生做代購月賺近萬

黑人的頭髮天生較為蜷曲，難以打理，假髮遂成為當地女性的剛性需求。 據內地傳媒報道，中國河南許昌是「假髮之都」，電商平台的統計數據亦顯示，許昌髮製品的交易量連續兩件保持400%以上的高速增長，全市跨境電商銷售額已突破10億美元，去年的出口非洲的金額更達27.96億元（人民幣．下同）。 報道形容中國製造的假髮在非洲已成為「黑色黃金」，帶挈不少到中國讀書的非洲留學生僅憑假髮代購，單月淨利潤就有近萬元，學費生活費無憂。

彼得在中國讀書，同時從事假髮代購。（微博）

「亞洲女性可能更關注臉和皮膚，但在非洲女孩們更關注頭髮，她們對此有很高的購買需求」，來自南蘇丹的非洲留學生彼得（Mourice Lujang Peter）透露，當地女性每個月都花費不少金錢在頭髮上，婚禮、節日甚至只是普通日子常常會光顧髮型屋。彼得表示，假髮之所以在非洲極為搶手，是為整體而言較節省金錢，「如果一個女孩每周都去美髮廊的話，她一個月在頭髮上的花費可能會超過100美元，但如果她們買了一兩頂假髮，就可以省下好幾個月的開銷。對她們來說很划算。」

彼得代購的假髮。（紅星新聞）

自2011年9月起來到中國讀書的彼得，從去年夏天開始做假髮代購，「一開始是有朋友想要通過我買中國的假髮，我比較懂中國的市場，所以我就幫他們代購。」彼得最初只是到批發市場即場購買，但生意愈做愈大後，現時已固定從一個來自浙江義烏的供應商購買假髮。彼得更透露，假髮代購利潤甚豐，4月尚未結束，其淨利潤已有約1200美元至1600美元，換算作人民幣約為8065元至9408元。

另一名在浙江工業大學就讀的剛果（金）留學生艾羅迪（Monse Lase Elodie），她在社交平台Instagram創立自家的假髮品牌Kazuri，短短3個月就賺到超過2000美元，解決學費和生活費問題。

非洲商家正在參觀一間許昌的假髮工廠。（微博）

中國製假髮深受非洲女性歡迎。（微博）

事實上，阿里巴巴旗下跨境電商平台「速賣通」的數據亦顯示，中國假髮出口量佔全球約80%，雖然價格最貴可達1000美元以上，但平均每兩秒鐘，就有一頂假髮被買走。尤其非洲市場的成交額，年均增速高達100%至300%，遠高於歐美市場的50%。

河南瑞貝卡髮製品股份有限公司是髮製品行業的首間上市公司，據其在2017年的年度報告顯示，當年營業收入為19.47億元，其中在非洲市場的份額為8.84億元，去年上半年亦有4.65億元，足可見一斑。

（綜合報道）