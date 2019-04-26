【劉強東涉性侵】女方首開腔講述視頻細節　否認為錢興訟

京東創辦人劉強東在美國捲入性侵案，雖獲檢方不予刑事起訴，但涉事21歲中國女留學生Jingyao Liu其後提起民事訴訟索償5萬美元。 及至近日，兩個分別網名為「明州事記」及「陳純Camus」的微博，先後發布多條與案件有關的片段，前者聲稱「女方（晚宴後）未醉酒主動跟隨」、「女方舉止親密主動邀請劉強東進入」，後者則發布聲稱是晚宴的完整片段，反指前者「有誤導公眾之嫌」；其後更有內媒收到匿名郵件，聲稱是劉強東律師與女方的談判錄音，內容與金錢有關。 內媒《財經》雜誌周三（24日）與Jingyao Liu取得聯絡，她首度開腔解釋網傳片段及案件的諸多細節，並表明勝訴將會捐出賠款。

報道指出，Jingyao Liu表示得知檢方作出不予起訴決定後，立即就着手準備民事訴訟，「之所以過了4個月是因為，我的律師在刑事程序後需要足夠的時間從檢察院拿到相關文件和材料，從而撰寫民事訴訟書，也需要進行進一步相關的調查。」

對於「明州事記」發放的片段及指控，以及其後「陳純Camus」的回應，Jingyao Liu解釋「陳純Camus」是她朋友的老師，「陳純在看到『明州事記』發的被大量刪減的視頻後向我要了沒有一點刪減的完整版，我給了他」。雖然因為時間太長亦有所刪減，但內容沒有缺少，「可以證實我在吃飯時一直是坐劉強東旁邊。」

Jingyao Liu稱晚宴的完整片段，「可以證實我在吃飯時一直是坐劉強東旁邊。」（影片截圖）

「明州事記」的另一條片段聲稱Jingyao Liu「主動邀請劉強東進入」房間，Jingyao Liu解釋實際上事前已在車上讓劉強東「口頭承諾不碰我」，「我在電梯（升降機）迷路時，劉強東說了句『你是不是不認路啊』，我就道歉說『我喝多了，非常抱歉』。緊接下來劉強東拍了拍我的手臂說『那挽着我走吧』，快出電梯又說了一次，我沒敢拒絕，就保持距離挽了。」

Jingyao Liu解釋所謂「主動邀請劉強東進入」的原因。（影片截圖）

Jingyao Liu又指，該些片段及錄音都是案件基本資料，與民事訴訟起訴書的內容沒有衝突，決定完整公開「是因為不想因為一些人有目的性的刪減案件材料引導言論而造成對我的污名化」，並相信發布經剪輯的片段是劉強東一方，目的是「利用媒體試圖控制輿論導向。」

此外，該案被指是對劉強東的「仙人跳」（桃色陷阱），Jingyao Liu澄清並無此事，「其實就在酒會上，甚至在劉強東要送我回公寓的路上，我雖然感到恐懼，都還在這麼安慰自己：劉強東這麼有錢，費得着強姦？他的名氣我作為一個中國人不可能不知道，他的權力和關係網有多強大，我也不可能不知道。」

劉強東事後被警方帶走。（影片截圖）

針對有錄音及劉強東律師此前的聲明，均有提到金錢，甚至稱「女方在幾次通話和短信溝通中反複索要錢財」，Jingyao Liu在訪問中否認，「實際上是劉強東的律師反複主動致電和我討論和解細節。」Jingyao Liu更稱，「我內心從來沒有放棄用法律維護權益，只是在那個時候我沒有律師並且覺得他權力太大了，後來我找到了合適的律師，所以決定開啟案件繼續調查」，以至於後來父母親戚都曾被電話及邀約面談，「談的內容是關於能否給錢撤訴的問題，均被家人拒絕。」

Jingyao Liu在最後表示，事發生至今已對學業和生活造成負面影響，「我由於心理障礙害怕出門，進而休學」，未來則打算繼續等待民事起訴結果，並會說出經歷。Jingyao Liu 說，如果能打贏民事訴訟，她會全部捐出賠款。

（財經）