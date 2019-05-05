【奇跡生還】男子獨闖西藏羌塘無人區失蹤50日　斷糧7日後獲救

今年3月份，浙江杭州男子馮浩相約兩名友人，準備一同徒步穿越1500多公里西藏羌塘無人區，惟馮浩在行程中途離隊獨闖。其友人走出無人區後發現馮浩失聯，於是報警求助。當地警方其後派出大批搜救隊尋找馮浩，一直無果。 至5月5日上午，友人找到已經失聯50日的馮浩，三人再度重逢。據馮浩事後講述，徒步期間他把包括草根在內所有能吃的東西都吃了，斷糧7天後，他憑藉毅力活了下來。

馮浩與兩名友人計劃徒步穿越西藏羌塘無人區。（紅星新聞）

三人行變獨闖 女友坐地上哭也不回頭

綜合內媒報道，事發在3月5日，馮浩與女朋友林夕和隊友李志森同行，三人計劃徒步穿越西藏羌塘無人區。惟至3月15日，即穿越計劃才進行到第10天時，情緒低落的馮浩忽然對女友林夕說「我就想一個人走，不喜歡組隊」後便突然離隊。據隊友李志森憶述，當時林夕坐在地上哭，但馮浩並沒有回頭。

李志森只好和林夕一同繼續行程。至4月18日，李林二人成功橫穿羌塘無人區。但李志森在「死人溝檢查站」和「多瑪鄉檢查站」均沒發現馮浩出現的紀錄，判斷馮未有離開無人區。李志森隨即向警方報案，指馮浩仍處於失聯狀態。

當地警方其後成立了工作隊專門搜救馮浩，但由於無人區範圍過大，此前的多次搜救均沒有結果。李志森和林夕在無人區參與搜救多天，一度絕望，但他們還是相信馮浩仍然活著。

馮浩在失聯期間上了一輛卡車，其友人在搜救過程中遇到這輛卡車並找到馮浩。（錢江晚報）

斷糧七天 憑藉毅力活下來

至5月5日，即距離3月15日馮浩不辭而別後的第50天，李志森在烏蘭烏拉湖東側遇到馮浩。李志森難掩激動情緒，發了一條朋友圈寫道：「人出來了，活著就好！」李又指，馮浩現在身體狀態還算不錯，精神特別好，身體可能瘦了15公斤。他們計劃現在前往拉薩，休整一下。

而據馮浩講述，他是憑藉毅力活了下來。李志森說，「他兩天一包乾糧，每袋乾糧的份量是200克，最後斷糧7天多，就這樣撐過來的，他還吃草根，所有能吃的東西都吃了。」對於之前馮浩突然離隊，馮浩依然沒說明原因。重逢後，李志森表示，「就是相互問好，很平常，而且據馮浩自己說，他覺得穿越羌塘很容易，沒有難度。」

馮浩的父親得悉兒子安全獲救後也鬆了一口氣。至於馮浩之後的生活，其父親表示不想多加干擾。「他是個大人了，之前在國外工作都很獨立，我們信任他。」

（錢江晚報、紅星新聞）