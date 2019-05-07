被指涉「歷史虛無主義」　內地穿越小說遭封殺

內地近來大力整治影視傳媒等行業，不僅宮鬥劇遭封殺，不少網絡小說也被殃及。近日，包括豆瓣網、百度貼吧在內的網站傳出消息，穿越小說《臨高啟明》涉嫌「歷史虛無主義」，發表這部小說的起點中文網已對其下架整改。

《臨高啟明》上海書友會。（網絡圖片）

穿越小說是指主人公脫離原本生活時空，來到過去、未來或某個虛擬世界的小說。《臨高啟明》是中國當代穿越小說的代表作之一。

2006年，軍事類論壇音速論壇（sonicbbs）上的一位網友發起討論：「如果我們攜帶大量現代物資穿越到了明朝末年，會怎麼活下去並改變歷史？」這個問題引發不少關注。

此後，網友「吹牛者」在網絡文學網站起點中文網開始編寫《臨高啟明》。它講述了500多名現代人通過一個蟲洞，穿越到明朝崇禎年代（1628-1644年）的海南臨高縣，建設工業文明稱霸全球的故事。

《臨高啟明》中的人物和故事情節都是網友自發創造和撰寫的。目前，小說正文已達800萬字，有2300多個章節，並累計獲得了逾千萬點擊量。2015年，百度貼吧「臨高啟明吧」的書友自行組織印刷了實體書。此後該書的第一卷正式出版。

不過，4月30日，此書被下架。現在如果在起點中文網搜索此書，只會找到部分相關作品。

《臨高啟明》已經出版了第一卷。（網絡圖片）

有網民指，該小說因涉嫌「歷史虛無主義」而遭到舉報，最終被下架。有媒體為此致電起點中文網，但網站方面表示不願置評。

「歷史虛無主義」近年多指偏離中國官方歷史觀的言論或思想，如否定中共領導或社會主義等等。國家主席習近平此前在「紀念五四運動100周年大會」講話中就表示，當代青年要「抵制歷史虛無主義等錯誤思想」。

不過，值得注意的是，《臨高啟明》小說注意避免觸及政治敏感問題，曾刪去部分涉嫌政治隱喻的情節，而其許多讀者則以軍事愛好者或「工業黨」自我標榜。工業黨是近年來內地網絡思潮，內地學術雜誌《東方學刊》曾稱其特點是「把工業社會的發展看作一個工程問題來處理」，亦有觀點認為工業黨有較強計劃經濟傾向，有左派特徵。

此外，還有網民注意到，與《臨高啟明》相關的另外兩部穿越小說《迷失在一六二九》和《一六二二》，以及部分同人作品目前仍沒有受到影響，可以在起點中文網上閱讀。

（綜合報道）