【有片】廣西4歲孖女17樓露台墮下奇蹟生還　原來救星係佢……

廣西來賓市一住宅區周四（8日）發生幼童墮樓事件，一對4歲雙胞胎姊妹從17樓露台墮下，幸好她們只是股骨骨折，無生命危險。原來，當時她們掉落在花圃內的蘇鐵類植物上，受到緩衝作用從而脫離險境。

由於花圃裏有密集生長的蘇鐵類植物，這對雙胞胎並無生命危險。（網上圖片）

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該住宅區一名業主周四（8日）晚8時30分左右，聽到小區9幢附近花圃裏傳來「嘭、嘭」兩下聲響，便趕去查看，發現蘇鐵類植物上坐着一名女童，一直不說話，臉上有被植物刮傷的痕跡。眾人隨後又在花圃內發現另一名女童，她同樣呆坐着不發一語。

業主們猜測女童可能是從樓上墮下。其後，一對老年夫婦從樓上跑下來，他們正是兩名女童的外公外婆。據悉，兩名女童是一對年僅4歲的雙胞胎，家住該住宅區9幢17樓。

事發後，女童母親從外面趕回來，將她們帶到醫院檢查。她透露，兩姐妹均無生命危險，當晚檢查結果均為股骨骨折，無其他受傷情況，但仍需進一步觀察。

花圃植物起到緩衝作用

綜合內媒報道指出，當晚雙胞胎姐妹由外公外婆照顧，姐妹兩人趁大人上廁所時，獨自到露台攀爬玩耍，不慎從未緊閉的防盜網處墮樓。

據報道，兩名女童墮在花圃中2米多高的鐵樹類植物上，部分植物有被重物壓過的痕跡。據該區物業工作人員稱，花圃裏密集生長的鐵樹類植物，對女童起到一定的緩衝作用，才未造成生命危險。

據悉，女童家長周五（9日）已將她們轉往柳州市工人醫院，做進一步檢查治療。

（綜合報道）